- Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu. Chodzi o listę do Sejmu - powiedział Jarosław Kaczyński 11 listopada.

Lider Prawa i Sprawiedliwości dał więc jasny sygnał, że chce szerokiego zjednoczenia prawicy nie tylko w kontekście tzw. paktu senackiego, ale również wyborów do Sejmu.

Sęk w tym, że może się to okazać myśleniem życzeniowym. Inne formacje prawicowe, pytane przez nas o ten pomysł, szeroko się uśmiechają. Jak słyszymy, nikomu, poza PiS, nie zależy dziś na wspólnej liście.

Pierwsze kuszenie Kaczyńskiego. Konfederacja odrzuca propozycję

- Jest to pomysł zupełnie absurdalny, bo stworzenie jednej listy bardzo zróżnicowanej prawicy prowadziłoby do przegranej w wyborach. Trudno to traktować inaczej niż jako spin medialny, zwłaszcza że ze strony PiS-u nie wpłynęła żadna konkretna propozycja spotkania czy rozmowy - mówi Interii poseł Konfederacji Michał Wawer.

- Te słowa wynikają z tęsknoty Kaczyńskiego za dawno utraconą hegemonią na prawicy. Trudno pogodzić mu się z rzeczywistością, której już nie ma - tej, w której PiS był głównym decydentem, a Kaczyński rozdającym karty na całej prawicy. Teraz nie ma jednej takiej osoby. Jest cała plejada partii prawicowych liderów - podkreśla Wawer.

Wśród polityków Konfederacji próżno szukać osoby, która przyklasnęłaby pomysłowi Kaczyńskiego.

Co więcej, Konfederacja jest na fali, a od kilku lat każde kolejne wybory przynoszą coraz lepsze wyniki tej formacji. Podobnie ma być w 2027 roku, kiedy to politycy tej formacji oczekują tzw. "mijanki" z PiS.

- Wyborcy Konfederacji chcą odsunięcia Tuska od władzy i jednocześnie nie chcą powrotu do szkodliwej polityki rządów Kaczyńskiego i Morawieckiego. Tylko silna Konfederacja z jak największą reprezentacją w Sejmie jest gwarancją, że to my narzucimy koalicjantowi warunki - przekonuje Interię inny poseł tej formacji Witold Tumanowicz.

Konfederacja kołem ratunkowym dla PiS?

Sprawa ma dwie płaszczyzny. Pierwsza to porozumienie formacji prawicowych w kontekście paktu senackiego. Tu widać postępy, a ewentualny sojusz przypominałby bardziej "pakt o nieagresji". Szanse na powodzenie tej operacji Krzysztof Bosak w Polsat News oceniał na 60 proc.

Druga płaszczyzna to wspólny start do Sejmu. Wydaje się, że przynajmniej jedna formacja nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. To właśnie Konfederacja.

Rosnące słupki partii Mentzena i Bosaka sprawiają, że konfederaci propozycję Kaczyńskiego traktują jako wołanie o pomoc tonącego. I - jak przekonują - nie zamierzają rzucać PiS-owi koła ratunkowego.

- Propozycje prezesa PiS-u wynikają przede wszystkim z rosnącej nerwowości i niekorzystnych dla tej partii trendów sondażowych - uważa szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek.

- Mamy własny program, struktury, działaczy i przede wszystkim wyborców, którzy oczekują realnej alternatywy wobec wieloletnich rządów PO i PiS. Nie budujemy naszej formacji po to, aby stać się politycznym kołem ratunkowym dla którejkolwiek z tych partii. Szanujemy prawo innych ugrupowań do przedstawiania swoich propozycji, ale nie zamierzamy rezygnować z własnej tożsamości tylko dlatego, że komuś zaczyna brakować politycznego poparcia - dodaje polityk Konfederacji.

Na co liczy PiS? Przynajmniej na Morawieckiego

Inne spojrzenie na tę propozycję ma oczywiście PiS, nie tylko do tej pory hegemon na polskiej prawicy, ale też najbardziej doświadczona partia, która wiele już przeszła.

Do przeszłości w rozmowie z Interią wraca Jarosław Sellin, doświadczony parlamentarzysta tej formacji.

- Wiem, jakie są nastroje w elektoracie prawicowym, który boleśnie pamięta podziały z lat 90. Efekt był taki, że podczas jednej kadencji Sejmu (1993-1997) prawicy w ogóle nie było w parlamencie. W związku z tym w elektoracie prawicy istnieje takie DNA, że im więcej jedności, tym lepiej - mówi.

- Oczywiście takie nawoływanie do jedności jest potrzebne, bo elektorat tego oczekuje. Natomiast co do technikaliów - z kim, jak i na jakiej zasadzie - to jest już kwestia szczegółowych rozmów między liderami - mówi Interii poseł Sellin.

Polityk nie ma jednak złudzeń, że zjednoczenie przed wyborami nie będzie łatwe. Widzi natomiast nadzieję na pojednanie przynajmniej w jednym przypadku.

- To trudny scenariusz, bo każdy dba o własną tożsamość. Osobiście liczę przede wszystkim na ponowne zjednoczenie środowiska Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością, bo myślę, że byłoby to najrozsądniejsze również dla nich. Od początku przewidywałem - i myślę, że się nie mylę - że będą oscylować w sondażach między 3 a 5 proc., czyli pod progiem wyborczym. W związku z tym wiosną powinno dojść do rozmów - przewiduje nasz rozmówca.

Jedno nazwisko, które przeszkadza niemal wszystkim

W całej tej historii jest jeszcze jeden element, który jest kłopotliwy niemal dla wszystkich konserwatywnych polityków.

Z ram tradycyjnego pojmowania polityki jako troski o dobro wspólne, wymyka się bowiem Grzegorz Braun. A bez jego formacji, która w sondażach oscyluje w granicach 10 proc. poparcia, wspólna lista byłaby po prostu bez sensu.

- Braun? Przeszkadzałby - odpowiada krótko Sellin. - To jest kwestia rozmów liderów, ale trudno sobie wyobrazić jakiś formalny układ z człowiekiem, który dzisiaj reprezentuje poglądy antyukraińskie, w dużej mierze prorosyjskie, chodzi do ambasady Iranu, aby składać kondolencje jednemu z najlepszych sojuszników Rosji, a także wykazuje się czystym antysemityzmem - wylicza polityk PiS.

Braun i jego środowisko są absolutnie nieakceptowalni dla formacji Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus od początku deklarowało, że jakiekolwiek porozumienie prawicy jest niemożliwe z powodu obecności w tym gronie Brauna. I w tej sprawie od miesięcy nic się nie zmieniło.

- Chcemy, żeby prawica wygrała wybory, ale musimy brać pod uwagę znaki zapytania pojawiające się wokół Grzegorza Brauna - mówi Interii Olga Semeniuk-Patkowska.

- Są to ludzie pozbawieni jakiegokolwiek planu państwowego, gospodarczego czy rozwojowego. Trudno wyobrazić sobie szeroki blok prawicowy z osobami, co do których pojawiają się wątpliwości w kontekście ich postawy państwowej oraz propolskiej. Korona wykazuje brak zdolności koalicyjnej. Próba połączenia się z nią jest absolutnie groźna - przekonuje posłanka Rozwoju Plus.

Jak dodaje, jej stowarzyszenie powstało właśnie po to, by znaleźć balans między radykałami takimi jak Braun a liberałami takimi jak Donald Tusk.

- Mówimy o tym głośno, ponieważ w sondażach rośnie liczba niezdecydowanych wyborców. Nie chcą oni głosować ani na liberałów Donalda Tuska, ani na skrajnego populistę Grzegorza Brauna. Jesteśmy po to, by zagospodarować tę przestrzeń - dodaje Semeniuk-Patkowska.

Jak jednak słyszymy w Rozwoju Plus, radykałowie to nie tylko Grzegorz Braun.

- Rozwój Plus nie popiera radykalizmów i ludzi takich jak Jacek Kurski, którzy znów wracają do PiS i Grzegorza Brauna, który przebija szczyty populizmu - mówi nam Waldemar Buda, europoseł z Rozwoju Plus.

- My w Rozwoju Plus chcemy realnej i racjonalnej zmiany po obecnej katastrofie i rządu fachowców, którzy będą myśleli o wyższych pensjach ludzi, a nie telewizji Kurskiego czy o tym, kto komu ukradnie Trybunał - przekonuje nasz rozmówca.

Łukasz Szpyrka



