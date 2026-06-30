W skrócie Jarosław Kaczyński skomentował sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, wskazując na powiązania z rządem Donalda Tuska i nawiązując do sprawy 'łowców skór'.

Portal Zero ujawnił szczegóły dotyczące funkcjonowania prosektorium w Szpitalu Południowym, w tym oferowanie usług pogrzebowych bliskim zmarłych oraz wynajem prosektorium dla ekip filmowych.

W związku z doniesieniami o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym wszczęto śledztwa prokuratorskie, prowadzone są kontrole przez ratusz i NFZ, a prezydent Warszawy odwołał zarząd oraz radę nadzorczą placówki.

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Kolejne informacje na temat Szpitala Południowego przekazał we wtorek portal Zero, który wcześniej opublikował m.in. materiały dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka czy "saloniku VIP" w którym poza procedurami mieli być leczeni politycy związani z Koalicją Obywatelską i ich bliscy.

Kolejna afera w Szpitalu Południowym. Kaczyński pisze o "łowcach skór"

Najnowsze doniesienia dotyczą nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem szpitalnego prosektorium, w którym m.in. bliscy zmarłych mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, a koordynator prosektorium Artur Habowski miał także oferować wynajem prosektorium ekipom filmowym. Niecodzienną praktyką było też wydawanie kart zgonu w prosektorium.

"Szpital Południowy i kolejne skandaliczne doniesienia na temat panujących tam praktyk przywodzą na myśl sprawę 'łowców skór'" - skomentował w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków KO. NekroAfera jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska" - dodał szef największej partii opozycyjnej.

Afery związane z funkcjonowaniem Szpitala Południowego są jednym z kluczowych tematów politycznych w ostatnich dniach. Po publikacjach związanych z byłym już radnym KO Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł i przepracować w placówce 3976 godzin w ciągu roku oraz "salonikiem VIP" w publicznym szpitalu, głos zabrał były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski.

Szpital Południowy. Afery w warszawskiej placówce

W rozmowie w Kanale Zero zarzucił m.in. że w Szpitalu Południowym "giną ludzie, bo ktoś się uczy". Chirurg stwierdził, że dochodziło do sytuacji, kiedy pacjenci byli odnajdywani po kilku godzinach martwi np. w toalecie i wykonywano im tomografię. - Żeby coś markować, robić dokumentację. O tym wie cały szpital, ale nikt nic nie robi - mówił.

W poniedziałek Jędrzejewski zeznawał w tej sprawie w prokuraturze. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że lekarz podczas przesłuchania "odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane", a protokół z przesłuchania liczy 29 stron. Prok. Skiba zaznaczył dodatkowo, że "w oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe".

Podczas wcześniejszego przesłuchania, które miało miejsce kilkanaście godzin po rozmowie w internetowym kanale, dr Jędrzejewski nie odpowiadał na pytania, tłumacząc się brakiem pełnomocnika, którego nie zdążył ustanowić. W poniedziałek stawił się w prokuraturze wraz z radcą prawnym Tomaszem Jendrasiakiem.

W sprawach związanych ze Szpitalem Południowym prokuratura wszczęła śledztwa, w placówce trwają też kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odwołaniu zarządu i rady nadzorczej Szpitala Południowego.





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