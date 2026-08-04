W skrócie Jarosław Kaczyński skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego ostatnie wypowiedzi.

Prezes PiS twierdzi, że Morawiecki zrzuca na innych odpowiedzialność za swoje decyzje, a członkowie Rozwoju Plus byli zapewniani o wspólnej liście.

W związku z powstaniem stowarzyszenia Rozwój Plus, PiS zakazało swoim członkom przynależności do nowych projektów politycznych. Morawiecki zapowiedział stworzenie własnej partii.

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"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość" - ocenił Jarosław Kaczyński we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Kaczyński uderza w Morawieckiego. "Niezgodnie z prawdą"

W opinii prezesa PiS Morawiecki "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą".

"Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" - czytamy we wpisie Kaczyńskiego.

Lider PiS twierdzi, że docierają do niego głosy ze strony członków założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Mieli być "zapewniani, że i tak lista będzie wspólna". "Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno" - ocenił prezes.

Kaczyński o Morawieckim. "Jest w jakimś dziwnym stanie"

Zdaniem Kaczyńskiego były premier "jest w jakimś dziwnym stanie". Jak pisze, takie wrażenie odnosił także w czasie rozmów z Morawieckim. "Daj Boże, żebym się mylił" - podsumował prezes.

Wpis polityka nawiązuje do rozłamu w PiS, do którego doszło w związku z utworzonym przez Morawieckiego stowarzyszeniem Rozwój Plus. Kierownictwo ugrupowania Kaczyńskiego podjęło decyzję o zakazaniu członkom partii przynależności do inicjatyw o charakterze politycznym.

Politykom, którzy dołączyli do Rozwoju Plus, postawiono ultimatum. Od członków PiS domagano się podpisania oświadczenia, że nie uczestniczą w projektach objętych zakazem. Większość stowarzyszonych odmówiła podpisania "lojalki". Wraz z członkami Rozwoju Plus Morawiecki utworzył nowy klub parlamentarny, a ponadto zapowiedział, że najpóźniej 15 października zostanie założona partia.



