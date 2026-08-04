Kaczyński atakuje Morawieckiego. "Jest w jakimś dziwnym stanie"

Maria Literacka

Maria Literacka

"Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie" - czytamy we wtorkowym wpisie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS skrytykował ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Zdaniem lidera ugrupowania założyciel Rozwoju Plus "ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej".

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Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki.
Jarosław Kaczyński i Mateusz MorawieckiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, Tomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego ostatnie wypowiedzi.
  • Prezes PiS twierdzi, że Morawiecki zrzuca na innych odpowiedzialność za swoje decyzje, a członkowie Rozwoju Plus byli zapewniani o wspólnej liście.
  • W związku z powstaniem stowarzyszenia Rozwój Plus, PiS zakazało swoim członkom przynależności do nowych projektów politycznych. Morawiecki zapowiedział stworzenie własnej partii.
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"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość" - ocenił Jarosław Kaczyński we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Kaczyński uderza w Morawieckiego. "Niezgodnie z prawdą"

W opinii prezesa PiS Morawiecki "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą".

"Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" - czytamy we wpisie Kaczyńskiego.

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Lider PiS twierdzi, że docierają do niego głosy ze strony członków założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Mieli być "zapewniani, że i tak lista będzie wspólna". "Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno" - ocenił prezes.

Kaczyński o Morawieckim. "Jest w jakimś dziwnym stanie"

Zdaniem Kaczyńskiego były premier "jest w jakimś dziwnym stanie". Jak pisze, takie wrażenie odnosił także w czasie rozmów z Morawieckim. "Daj Boże, żebym się mylił" - podsumował prezes.

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Wpis polityka nawiązuje do rozłamu w PiS, do którego doszło w związku z utworzonym przez Morawieckiego stowarzyszeniem Rozwój Plus. Kierownictwo ugrupowania Kaczyńskiego podjęło decyzję o zakazaniu członkom partii przynależności do inicjatyw o charakterze politycznym.

Politykom, którzy dołączyli do Rozwoju Plus, postawiono ultimatum. Od członków PiS domagano się podpisania oświadczenia, że nie uczestniczą w projektach objętych zakazem. Większość stowarzyszonych odmówiła podpisania "lojalki". Wraz z członkami Rozwoju Plus Morawiecki utworzył nowy klub parlamentarny, a ponadto zapowiedział, że najpóźniej 15 października zostanie założona partia.

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