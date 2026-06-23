W skrócie Dawid Kacprzyk nie zwrócił Szpitalowi Południowemu należnych środków, które po przelewie wróciły na jego konto.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zwrotu pieniędzy oraz prowadzi dwa postępowania dotyczące oszustwa i nadużycia uprawnień w placówce.

W szpitalu trwają kontrole miejskiego ratusza i NFZ, a informację o stanie środków na koncie szpitala zakwestionował rzecznik prokuratury.

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Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury, były radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Szpitala Południowego został wezwany do złożenia wyjaśnień, "dotyczących tego w jakich okolicznościach i dlaczego w ogóle te środki zostały zwrócone".

Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Kacprzyk nie zwrócił placówce pieniędzy

W Szpitalu Południowym w Warszawie trwają kontrole stołecznego ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek w placówce pojawili się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, Mateusz Morawiecki i Anna Kwiecień.

Podczas briefingu prasowego Cieszyński wezwał do zdymisjonowania prok. Skiby i oświadczył, że środki przesłane przez Kacprzyka nadal są na koncie szpitala. Rzecznik zaprzeczył tym doniesieniom.

- Być może kontrola poselska przeprowadzona w dniu dzisiejszym była niedokładna. Być może podczas kontroli poselskiej poinformowano posłów dokonujących kontroli, co wydarzyło się pomiędzy sporządzeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, czyli 17 a 23 czerwca - mówił Skiba na antenie Polsat News.

Jak dodał, prokuratura przekazała opinii publicznej informacje ze wszystkich materiałów, jakimi obecnie dysponuje. Nie wykluczył, że między 17 a 23 czerwca mogły pojawić się nowe okoliczności, o których prokuratura jeszcze nie wie.

Kontrola poselska w warszawskim szpitalu. Prokuratura: Być może była niedokładna

- W tej sprawie jest tak dużo szumu medialnego, tak dużo różnych manipulacji, tak dużo prób uwikłania prokuratury w jakieś walki polityczne niemające związku z sytuacją karno-procesową, że patrzymy na to wszystko z politowaniem - mówił rzecznik. Zaapelował do komentatorów i polityków o powściągliwość i niepowielanie narracji niezgodnych z faktami.

Prokurator poinformował również, że prokuratura kończy sporządzać listę osób, jakie zostaną wezwane na przesłuchanie w sprawie afery w Szpitalu Południowym.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie wszczęto po publikacji portalu Zero.pl, który donosił o szybkiej kolejce na badania i zabiegi dla polityków KO i ich rodzin. Organizacją procederu miał zajmować się 28-letni lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk.

Mężczyzna zrezygnował z mandatu radnego i członkostwa w partii, miał również zwrócić na konto placówki ponad pół miliona złotych. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, środki te wróciły na konto nadawcy przez brak możliwości zaksięgowania.

Wobec Szpitala Południowego wszczęto w poniedziałek dwa postępowania. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 tysięcy złotych, a drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura ma również zbadać, czy o nielegalnym procederze na SOR-ze wiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.





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