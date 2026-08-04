Kacprzyk działał "w imieniu Trzaskowskiego"? Jest głos ze stołecznego ratusza

W skrócie Rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy zapewniła, że prezydent Rafał Trzaskowski nie udzielił Kacprzykowi żadnych upoważnień do działania w jego imieniu.

Była prezes Szpitala Południowego Anna Łukasik stwierdziła, że Kacprzyk twierdził, iż 'pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego', oraz proponował jej udział w nieformalnych spotkaniach z urzędnikami.

Audyt w Szpitalu Południowym wykazał nieprawidłowości związane z premiami dla dr Emila Jędrzejewskiego, a podjęte działania obejmowały m.in. wypowiedzenie umów i wezwanie do zwrotu ponad 531 tysięcy złotych.

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Anna Łukasik w rozmowie z Onetem ujawniła nowe wątki dotyczące afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Była prezes placówki zaznaczyła, że postanowiła o tym opowiedzieć, ponieważ "wielu ludzi oskarża ją o nieprawidłowości".

Była prezes Szpitala Południowego ujawniła, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z ówczesnym koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Pierwszego dnia pracy powiedział mi (Kacprzyk - red.), że "pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego". Najpierw odebrałam to jako żart. Później zobaczyłam, że utrzymywał bliskie relacje z wiceprezydent WarszawyRenatą Kaznowską i innymi urzędnikami stołecznego ratusza, a w internecie pojawiały się zdjęcia wskazujące na jego aktywność polityczną - powiedziała.

Kacprzyk miał twierdzić, że reprezentuje Trzaskowskiego. Ratusz odcina się od tych twierdzeń

O sprawę Onet zapytał rzeczniczkę Urzędu m.st. Warszawy Monikę Beuth. Ta zaprzeczyła, by Kacprzyk miał w jakikolwiek sposób reprezentować prezydenta stolicy.

- Prezydent Rafał Trzaskowski absolutnie, w żadnej formie, nie upoważnił pana Kacprzyka do jakichkolwiek działań swoim imieniu i nigdy nie rozmawiał z nim na temat funkcjonowania Szpitala Południowego, ani tym bardziej niczego z nim nie ustalał w tej materii - wskazała.

Beuth zaznaczyła też, że w ostatnich tygodniach Trzaskowski wielokrotnie "wyrażał swoje oburzenie w związku z nieuprawnionym powoływaniem się na jego nazwisko przez pana Kacprzyka".

W wywiadzie Anna Łukasik wspominała także, że Kacprzyk kilkukrotnie proponował jej udział w "prywatnych kolacjach Kaznowskiej z prezesami i dyrektorami podległych miastu szpitali".

Zapytana o to, czy Trzaskowski wiedział o tych spotkaniach, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy zaprzeczyła. - Pan prezydent nigdy nie uczestniczył w żadnych tego typu nieformalnych spotkaniach ani nie posiadał wiedzy na ich temat - powiedziała Beuth.

Nieprawidłowości związane z zatrudnieniem dr Jędrzejewskiego. Ratusz komentuje

W rozmowie z Onetem Łukasik przyznała, że miała wątpliwości co do premii otrzymywanych przez ordynatora chirurgii dr. Emila Jędrzejewskiego oraz warunków, na jakich był zatrudniony w szpitalu.

Podczas zleconego przez nią audytu ujawniono nieprawidłowości. Ówczesna prezes szpitala kontaktowała się w tej sprawie z Renatą Kaznowską i burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą. Reakcja była jednak daleka od jej oczekiwań - wiceprezydent poprosiła ją o dostarczenie raportu w papierowej wersji.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza przyznała, że raport trafił do Biura Ładu Korporacyjnego 21 października ubiegłego roku.

- Jednocześnie w tym piśmie zarząd spółki poinformował, że, mając na uwadze wyniki audytu, podjął odpowiednie kroki zmierzające do zwrotu spółce kwot nienależnie wypłaconych z tytułu premii za 2023 r., wstrzymał wypłatę premii za 2024 i 2025 r. oraz wypowiedział wszystkie umowy, łączące spółkę z lekarzem. Do pisma załączona została kopia - skierowanego do pana Emila Jędrzejewskiego - stanowiska szpitala w zakresie wypłaty premii, wynikającej z umowy wraz z wezwaniem do zapłaty kwoty 531 tys. 962,91 zł - przekazała Beuth.

Jak wskazała, na początku listopada ubiegłego roku Miejskie Biuro Ładu Korporacyjnego skierowało pismo do przewodniczącego rady nadzorczej szpitala "celem wykorzystania zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki".

- W listopadzie 2025 r. zarząd spółki wystąpił w tej sprawie do sądu. Dalsze ewentualne działania w zakresie dochodzenia zwrotu wskazanej w audycie kwoty pozostają w gestii obecnego zarządu - powiadomiła Monika Beuth.



