W skrócie
- Andrzej Duda zamieścił w mediach społecznościowych wpis, krytykujący Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy i brak reakcji na raport ABW, dotyczący zagrożeń w szkołach.
- Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział, zarzucając Dudzie brak wiedzy o regularnie publikowanych ostrzeżeniach i treściach raportów ABW.
- W wymianie zdań wskazano, że raport ABW dotyczy m.in. radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeń ze strony rosyjskich służb specjalnych.
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W sobotę rano były prezydent Andrzej Duda opublikował na platformie społecznościowej X post, w którym zwrócił się wprost do premiera Donalda Tuska.
Polityk stwierdził w nim, że szef rządu "w 2010 roku tolerował chamstwo i przemoc wobec ludzi broniących krzyża na Krakowskim Przedmieściu", a potem "mrugał oczkiem, a kamraci rechotali i lansowali osiem gwiazdek. Na czole sobie je rysowali i nosili na transparentach".
Andrzej Duda atakuje Donalda Tuska. Kontruje Jacek Dobrzyński
"Nakręcaliście przez lata spiralę nienawiści, a teraz jak w rodzinach wzeszły plony to 'O la Boga!'. I wielka akcja przeciw przemocy jak z dopalaczami swego czasu. Już przerabialiśmy ten teatrzyk, panie Tusk" - napisała była głowa państwa.
"Teraz media podają, że miał pan od pół roku na biurku raport ABW z ostrzeżeniem o prawdopodobnej fali przemocy w szkołach i nie zrobił pan nic" - oskarżył Duda w dalszej części wpisu, dodając, że w jego ocenie premier "z premedytacją" "niszczy tkankę społeczną w Polsce".
Wpis Dudy spotkał się z bezpośrednią odpowiedzią ze strony rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego.
Przedstawiciel strony rządowej wskazuje w nim, zwracając się do byłego prezydenta, że "raport, o którym pan łaskawie wspomina, od blisko pół roku jest co chwila - przy moim skromnym udziale - przypominany i systematycznie cytowany".
"Już na początku maja informowałem". Ostra wymiana zdań, w tle raport ABW
"Już na początku maja bieżącego roku informowałem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wróciła do dobrego zwyczaju i po kilkunastu latach przerwy publikuje jawną część raportu ze swojej działalności" - napisał Dobrzyński.
W dalszej części wypowiedzi polityk przekazał, że raport prezentuje najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, związane z działaniem rosyjskich służb specjalnych, które systematycznie przybierają na sile.
"ABW w swoim raporcie zwraca uwagę na niepokojące zjawisko z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Chodzi o bardzo niebezpieczną radykalizację młodych osób i ich zachwyt terroryzmem" - czytamy.
Na zakończenie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych "zachęcił" Dudę do obserwowania swojego profilu. "Z pewnością będzie Pan wtedy na bieżąco z informacjami dotyczącymi działania polskich służb specjalnych i ustrzeże się Pan wypisywania tak całkowicie (najdelikatniej mówiąc) nietrafionych komentarzy" - dodał.