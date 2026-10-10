W skrócie Andrzej Duda zamieścił w mediach społecznościowych wpis, krytykujący Donalda Tuska za rzekome tolerowanie przemocy i brak reakcji na raport ABW, dotyczący zagrożeń w szkołach.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział, zarzucając Dudzie brak wiedzy o regularnie publikowanych ostrzeżeniach i treściach raportów ABW.

W wymianie zdań wskazano, że raport ABW dotyczy m.in. radykalizacji młodych ludzi oraz zagrożeń ze strony rosyjskich służb specjalnych.

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W sobotę rano były prezydent Andrzej Duda opublikował na platformie społecznościowej X post, w którym zwrócił się wprost do premiera Donalda Tuska.

Polityk stwierdził w nim, że szef rządu "w 2010 roku tolerował chamstwo i przemoc wobec ludzi broniących krzyża na Krakowskim Przedmieściu", a potem "mrugał oczkiem, a kamraci rechotali i lansowali osiem gwiazdek. Na czole sobie je rysowali i nosili na transparentach".

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Andrzej Duda atakuje Donalda Tuska. Kontruje Jacek Dobrzyński

"Nakręcaliście przez lata spiralę nienawiści, a teraz jak w rodzinach wzeszły plony to 'O la Boga!'. I wielka akcja przeciw przemocy jak z dopalaczami swego czasu. Już przerabialiśmy ten teatrzyk, panie Tusk" - napisała była głowa państwa.

"Teraz media podają, że miał pan od pół roku na biurku raport ABW z ostrzeżeniem o prawdopodobnej fali przemocy w szkołach i nie zrobił pan nic" - oskarżył Duda w dalszej części wpisu, dodając, że w jego ocenie premier "z premedytacją" "niszczy tkankę społeczną w Polsce".

Wpis Dudy spotkał się z bezpośrednią odpowiedzią ze strony rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego.

Przedstawiciel strony rządowej wskazuje w nim, zwracając się do byłego prezydenta, że "raport, o którym pan łaskawie wspomina, od blisko pół roku jest co chwila - przy moim skromnym udziale - przypominany i systematycznie cytowany".

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"Już na początku maja informowałem". Ostra wymiana zdań, w tle raport ABW

"Już na początku maja bieżącego roku informowałem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wróciła do dobrego zwyczaju i po kilkunastu latach przerwy publikuje jawną część raportu ze swojej działalności" - napisał Dobrzyński.

W dalszej części wypowiedzi polityk przekazał, że raport prezentuje najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, związane z działaniem rosyjskich służb specjalnych, które systematycznie przybierają na sile.

"ABW w swoim raporcie zwraca uwagę na niepokojące zjawisko z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Chodzi o bardzo niebezpieczną radykalizację młodych osób i ich zachwyt terroryzmem" - czytamy.

Na zakończenie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych "zachęcił" Dudę do obserwowania swojego profilu. "Z pewnością będzie Pan wtedy na bieżąco z informacjami dotyczącymi działania polskich służb specjalnych i ustrzeże się Pan wypisywania tak całkowicie (najdelikatniej mówiąc) nietrafionych komentarzy" - dodał.



