W skrócie W części województw obowiązują najwyższe stopnie alertów przed upałem oraz ostrzeżenia II stopnia, które mają potrwać do czwartku do godziny 20.

IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które mogą przynieść silne opady deszczu, porywy wiatru do 90 km/h i grad na rozległym obszarze kraju.

Wydano alerty hydrologiczne II i I stopnia ostrzegające przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód i ryzykiem podtopień w wybranych zlewniach i regionach.

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Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 st. C.

Ostrzeżenia przed upałami II stopnia obejmują obszar części województwa podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą również do czwartku, do godz. 20. Prognozuje się temperaturę w dzień do 34 st. C, a w nocy do 22 st. C.

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Gdzie będzie burza? IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydało również ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które obejmują rejon województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także część woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Alerty pozostaną w mocy do godzin porannych w czwartek.

Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h i lokalnie grad.

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Alert RCB. Ostrzeżenia przed burzami. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

W związku z upałami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści:

"Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni".

Wiadomość wysłano do odbiorców przebywających na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

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Alert obowiązuje również w części województwa pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski) i wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).

Ostrzeżenia hydrologiczne. Instytut alarmuje: Wzrosty poziomu wód i podtopienia

Instytut wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, który obowiązuje w części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (w zlewniach Górny Ełk, Górna Lega i Węgorapa). "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - poinformował IMGW.

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Alertami hydrologicznymi I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody objęto obszar województwa podlaskiego oraz część woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

W okresie wzmożonego występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych eksperci zalecają regularne sprawdzanie prognoz i alertów. Te mogą się zmieniać.

- Najwyższą trafnością charakteryzują się prognozy na pierwsze trzy doby, na okres od czterech do siedmiu dni - bardzo dobrą, a od około siódmego do dziesiątego dnia prognoza staje się raczej scenariuszem: możemy określić trendy, na przykład czy nadchodzi ocieplenie, ochłodzenie albo okres z opadami, ale nie pogodę "co do godziny" w konkretnym miejscu - mówił w rozmowie z PAP meteorolog Michał Brennek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN.



