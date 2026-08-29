Jurata otwiera podwoje. Rusza bezprecedensowa inicjatywa prezydenta

W skrócie W sobotę w Juracie rozpoczyna się wydarzenie 'Przyszłość.pl' skierowane do młodych Polaków, obejmujące rozmowy o przyszłości kraju, koncerty i wystąpienia prelegentów.

Wydarzenie po raz pierwszy odbywa się w prezydenckim ośrodku na Mierzei Helskiej, gdzie przewidziano spotkania z prezydentem, debaty oraz wykłady z udziałem m.in. prezydenckich ministrów i zaproszonych gości.

W programie zaplanowano także zajęcia sportowe, koncerty muzyczne różnych gatunków oraz mszę świętą prowadzoną przez kapelana Prezydenta RP.

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"'Przyszłość.pl' to dwa dni rozmów, debat i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski. To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów" - w ten sposób rozpoczynające się w sobotę wydarzenie zapowiadają sami organizatorzy.

Po raz pierwszy w historii w Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej odbędzie się impreza masowa, na którą zaproszeni zostali przede wszystkim młodzi Polacy. Do udziału mogły się zgłosić osoby w wieku 18-26 lat, które odpowiednio wcześniej przeszły przez proces rejestracji.

Karol Nawrocki otwiera podwoje ośrodka w Juracie. Bezprecedensowe wydarzenie

W programie wydarzenia znajdują się przede wszystkim spotkania z samym prezydentem. W nagraniu promującym imprezę Nawrocki zapowiadał, że chce "spojrzeć na świat waszymi oczami".

Prezydent wskazywał, że chce poznać pomysły młodych Polaków na przyszłość kraju i usłyszeć o ich potrzebach i bolączkach, z jakimi zmagają się na co dzień.

Zarówno w sobotę jak i w niedzielę przewidziane są wykłady i debaty. W Juracie pojawią się prezydenccy ministrowie, którzy będą omawiać działania Karola Nawrockiego, a także liczni prelegenci, w tym m.in. historyk Andrzej Nowak, czy prezenter telewizyjny Przemysław Babiarz.

"Przyszłość.pl". W programie zajęcia sportowe, koncerty i msza święta

W ośrodku obecna będzie także Marta Nawrocka, która - jak czytamy na stronie wydarzenia - zaprasza uczestników na "rozmowy przy matchy i zajęcia z samoobrony". Przewidziane są również eventy sportowe, z "biegiem z Parą Prezydencką" na czele.

Zadbano również o oprawę kulturalną. W weekend w Juracie wybrzmią dźwięki muzyki, w wyjątkowo szerokim zakresie gatunkowym - od disco polo aż po muzykę klasyczną. Wystąpią m.in. Skolim, czy znani na całym świecie południowokoreańscy pianiści Hyuk i Hyo Lee.

Na niedzielę przewidziana została msza święta, którą poprowadzi kapelan Prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz.



