Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca. W tym kontekście Lech Wałęsa był pytany o to, czy - jego zdaniem - Donald Tusk zdecydował się na właściwe kandydatury, w tym m.in. szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Startuje on z okręg nr 4 - miasto stołeczne Warszawa i osiem powiatów.