"Jesteśmy zdruzgotani". NIL z apelem po aferze w Szpitalu Południowym

W skrócie Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej wyraził zaniepokojenie sytuacją na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie i przedstawił trzy postulaty dotyczące zmian w ochronie zdrowia.

Trwa postępowanie wobec Dawida Kacprzyka, a środowisko lekarskie analizuje wniosek o zawieszenie jego prawa do wykonywania zawodu.

Szef NIL domaga się ujednolicenia czasu pracy lekarzy, zmiany zasad wyceny procedur medycznych oraz odpolitycznienia systemu ochrony zdrowia.

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Podczas konferencji prasowej prezes NIL przedstawił trzy postulaty środowiska lekarskiego. Obejmują one odpolitycznienie służby zdrowia, ujednolicenie maksymalnego czasu pracy oraz zmianę wycen procedur.

- Tak naprawdę my jesteśmy dzisiaj zdruzgotani tym, co mogło, jeżeli śledztwo to wyjaśni, dziać się z pacjentami - powiedział lekarz. Jak podkreślił, NIL rozumie obawy pacjentów związane z tymi doniesieniami.

Afera w Szpitalu Południowym. NIL reaguje

Prezes Najwyższej Izby Lekarskiej podkreślił, że już kilka dni temu wszczęto postępowanie w sprawie "polityka - lekarza" Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według najnowszych doniesień w placówce miało dochodzić do zgonów pacjentów związanych z jego działaniami.

Jak przekazał Jankowski, w środowisku lekarskim trwają rozmowy na temat złożenia wniosku o zawieszenie Kacprzykowi prawa do wykonywania zawodu na czas postępowania. Ma on trafić w najbliższym czasie do sądu lekarskiego.

Lekarz zwrócił się do prokuratury z apelem o sprawne przeprowadzenie postępowania, a także do pacjentów o wiarę w polskich medyków. - Jestem przekonany, że 99,9 proc. lekarzy walczy o zdrowie pacjentów - zapewnił.

Jankowski poinformował także, że medycy nie zgłaszali tego typu nieprawidłowości do NIL, jako że bali się o swoją pracę. W tym kontekście mówił o problemie systemowym i przedstawił postulaty zmian w przepisach, które mogłyby poprawić sytuację.

Sprawa Dawida Kacprzyka. NIL z postulatami

- Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia - wskazał, dodając, że aktualnie tego typu ograniczenia dotyczą wyłącznie osób pracujących na etacie.

Drugim postulatem NIL jest zmiana zasad wyceny procedur medycznych. - To ona doprowadziła do kosmicznych wręcz zarobków niektórych lekarzy - wyjaśnił, dodając, że nie jest to wina samych medyków, którzy nie odpowiadają za zasady obowiązujące w systemie.

- Zwracamy się do pana premiera z konkretnymi propozycjami zmian i żądamy wyjaśnienia sytuacji w Szpitalu Południowym i wyciągnięcia konsekwencji, ale nie tylko wobec pojedynczych osób, ale systemu, który tam stworzono - powiedział.

Zaapelował także o odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia. - Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem koordynator czy dyrektor, ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć - wskazał.

Kryzys w służbie zdrowia. "Żądamy od pana premiera"

Szef NIL poinformował, że dwukrotnie już prosił premiera Donalda Tuska o spotkanie i rozmowę na temat afery w Szpitalu Południowym, ale nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi. Negatywnie ocenia także współpracę z Ministerstwem Zdrowia.

- Te zarzuty, które są pod adresem pana doktora Kacprzyka są naprawdę bardzo poważne. Nie wyobrażam sobie poważniejszych - powiedział Jankowski, podkreślając, że nie ma powodu, aby podważać informacje przekazane przez sygnalistę, choć będą one przedmiotem dalszego śledztwa.

Lekarz poinformował także, że inni pracownicy Szpitala Południowego potwierdzili, że dochodziło do nieprawidłowości, choć nie mówili o zgonach pacjentów.





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