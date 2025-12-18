W skrócie Litwa planuje budowę nowego poligonu wojskowego przy granicy z Polską w rejonie przesmyku suwalskiego, a Polska wyraża chęć współpracy przy tym projekcie.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozmowy z nowym ministrem obrony Litwy oraz podkreślił znaczenie wspólnych ćwiczeń i inwestycji w infrastrukturę militarną.

Polska i NATO stawiają na umocnienie wschodniej flanki Sojuszu oraz wsparcie dla Ukrainy; zadeklarowano również pełną gotowość systemu Patriot w kraju.

Władysław Kosiniak-Kamysz i przebywający w Polsce sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkali się z dziennikarzami. W trakcie konferencji szef MON pytany był o plan budowy poligonu po litewskiej stronie przesmyku suwalskiego.

- Mamy bardzo dobrą współpracę z Litwą, jesteśmy bliskimi sojusznikami, znamy dobrze swoje możliwości, uzupełniamy je. Polska inwestuje również w rozbudowę dróg i sieci kolejowych, żeby ułatwić mobilność militarną - rozpoczął minister.

Przy granicy z Polską powstanie poligon. Kosiniak-Kamysz: Jestem umówiony na rozmowę z ministrem

Wicepremier zwrócił uwagę, że tego typu działania i współpraca są kluczowe, ponieważ "wydatki Unii Europejskiej na sprzęt, na mobilność militarną, na rozwój infrastruktury są wydatkami na rzecz NATO".

- Państwa narodowe, budując swój potencjał, budują potencjał całego NATO, więc to jest to połączenie Unii Europejskiej z NATO, na którym nam bardzo zależy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej zaznaczył także, że Polska jest "zainteresowana współpracą z Litwą w ramach rozbudowy infrastruktury do ćwiczeń wojskowych", w tym wspomnianego poligonu.

- Na jutro jestem umówiony na rozmowę z nowym ministrem obrony Litwy. Na pewno ten temat też będzie poruszany. Jedne z projektów, które chcemy wspólnie realizować, to są i wspólne ćwiczenia, i też tworzenie przestrzeni do tych wspólnych ćwiczeń - poinformował wicepremier.

Litwa zapowiedziała budowę poligonu w przesmyku suwalskim

W poniedziałek litewska Rada Obrony Państwa pod przewodnictwem prezydenta Gitanasa Nausedy zdecydowała, że w miejscowości Kopciowo, nieopodal granicy z Polską, powstanie nowy poligon wojskowy.

Celem obiektu ma być obrona tzw. przesmyku suwalskiego, czyli rejonu łączącego Polskę z krajami bałtyckimi.

- Litwa, Polska i NATO zwracają szczególną uwagę na obronę przesmyku suwalskiego, a utworzenie poligonu (w Kopciowie) zwiększy bezpieczeństwo w tej części kraju - mówił na konferencji prasowej doradca prezydenta Litwy Deividas Matulionis.

Mark Rutte w Polsce. Szef MON spotkał się z sekretarzem generalnym NATO

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek z sekretarzem generalnym NATO w Orzyszu, gdzie stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO.

Po rozmowach polski wicepremier podziękował Markowi Rutte za inicjatywy, które pomagają wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. - Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO i będzie wypełniać swoje obowiązki - zapewnił szef MON.

Wicepremier przekazał, że w trakcie rozmowy w cztery oczy dyskutował z sekretarzem generalnym NATO na temat wsparcia dla Ukrainy, negocjacji pokojowych oraz nabywania przez Polskę nowych zdolności militarnych.

- NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - mówił na konferencji prasowej Mark Rutte, deklarując dalsze wsparcie dla Kijowa.

W trakcie konferencji prasowej w Bemowie Piskim Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził także, że rano odebrał "meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot" w Polsce.

