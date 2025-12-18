"Jesteśmy zainteresowani". Szef MON ogłasza po ruchu sąsiada

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Jesteśmy zainteresowani współdziałaniem z Litwą w ramach rozbudowy infrastruktury do ćwiczeń wojskowych, w tym poligonu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej z udziałem sekretarza generalnego NATO. Słowa ministra obrony narodowej to odpowiedź na pytanie dotyczące budowy nowego poligonu po litewskiej stronie przesmyku suwalskim. Obiekt ma powstać do 2030 roku.

Dwóch mężczyzn w garniturach uśmiecha się, ściskając sobie dłonie na tle flagi Polski, flagi NATO oraz oficjalnej ścianki Ministerstwa Obrony Narodowej.
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej z udziałem Marka Rutte zapowiedział chęć współpracy z Litwą przy budowie poligonu wojskowego w przesmyku suwalskimMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Litwa planuje budowę nowego poligonu wojskowego przy granicy z Polską w rejonie przesmyku suwalskiego, a Polska wyraża chęć współpracy przy tym projekcie.
  • Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozmowy z nowym ministrem obrony Litwy oraz podkreślił znaczenie wspólnych ćwiczeń i inwestycji w infrastrukturę militarną.
  • Polska i NATO stawiają na umocnienie wschodniej flanki Sojuszu oraz wsparcie dla Ukrainy; zadeklarowano również pełną gotowość systemu Patriot w kraju.
Władysław Kosiniak-Kamysz i przebywający w Polsce sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkali się z dziennikarzami. W trakcie konferencji szef MON pytany był o plan budowy poligonu po litewskiej stronie przesmyku suwalskiego.

- Mamy bardzo dobrą współpracę z Litwą, jesteśmy bliskimi sojusznikami, znamy dobrze swoje możliwości, uzupełniamy je. Polska inwestuje również w rozbudowę dróg i sieci kolejowych, żeby ułatwić mobilność militarną - rozpoczął minister.

Przy granicy z Polską powstanie poligon. Kosiniak-Kamysz: Jestem umówiony na rozmowę z ministrem

Wicepremier zwrócił uwagę, że tego typu działania i współpraca są kluczowe, ponieważ "wydatki Unii Europejskiej na sprzęt, na mobilność militarną, na rozwój infrastruktury są wydatkami na rzecz NATO".

- Państwa narodowe, budując swój potencjał, budują potencjał całego NATO, więc to jest to połączenie Unii Europejskiej z NATO, na którym nam bardzo zależy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

    Minister obrony narodowej zaznaczył także, że Polska jest "zainteresowana współpracą z Litwą w ramach rozbudowy infrastruktury do ćwiczeń wojskowych", w tym wspomnianego poligonu.

    - Na jutro jestem umówiony na rozmowę z nowym ministrem obrony Litwy. Na pewno ten temat też będzie poruszany. Jedne z projektów, które chcemy wspólnie realizować, to są i wspólne ćwiczenia, i też tworzenie przestrzeni do tych wspólnych ćwiczeń - poinformował wicepremier.

    Litwa zapowiedziała budowę poligonu w przesmyku suwalskim

    W poniedziałek litewska Rada Obrony Państwa pod przewodnictwem prezydenta Gitanasa Nausedy zdecydowała, że w miejscowości Kopciowo, nieopodal granicy z Polską, powstanie nowy poligon wojskowy.

    Celem obiektu ma być obrona tzw. przesmyku suwalskiego, czyli rejonu łączącego Polskę z krajami bałtyckimi.

    - Litwa, Polska i NATO zwracają szczególną uwagę na obronę przesmyku suwalskiego, a utworzenie poligonu (w Kopciowie) zwiększy bezpieczeństwo w tej części kraju - mówił na konferencji prasowej doradca prezydenta Litwy Deividas Matulionis.

      Mark Rutte w Polsce. Szef MON spotkał się z sekretarzem generalnym NATO

      Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek z sekretarzem generalnym NATO w Orzyszu, gdzie stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO.

      Po rozmowach polski wicepremier podziękował Markowi Rutte za inicjatywy, które pomagają wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. - Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO i będzie wypełniać swoje obowiązki - zapewnił szef MON.

      Wicepremier przekazał, że w trakcie rozmowy w cztery oczy dyskutował z sekretarzem generalnym NATO na temat wsparcia dla Ukrainy, negocjacji pokojowych oraz nabywania przez Polskę nowych zdolności militarnych.

      - NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - mówił na konferencji prasowej Mark Rutte, deklarując dalsze wsparcie dla Kijowa.

      W trakcie konferencji prasowej w Bemowie Piskim Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził także, że rano odebrał "meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot" w Polsce.

      Najbliższe lata kluczowe dla Polski. Kowal: Rosja niczego nie zmieniłaPolsat NewsPolsat News

