W skrócie Premier Donald Tusk i generał Bogusław Pacek ostrzegają przed ryzykiem eskalacji konfliktu na Morzu Bałtyckim.

Federacja Rosyjska wykorzystuje tzw. flotę cieni do nielegalnego transportu oraz działań sabotażowych przeciw infrastrukturze krytycznej.

Według generała Packa Rosja prowadzi hybrydową wojnę z NATO, dążąc do osłabienia wsparcia Zachodu dla Ukrainy.

W trakcie trwającego w Kopenhadze szczytu państw Unii Europejskiej jednym z głównych tematów dyskusji jest zagrożenie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Jak mówił w trakcie konferencji prasowej Donald Tusk, co tydzień na tym akwenie dochodzi do kolejnych incydentów z udziałem Rosji.

- Otrzymałem informację o incydencie w pobliżu Portu Szczecin, do którego doszło dwa dni temu - stwierdził szef rządu, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Incydenty na Morzu Bałtyckim. "To jest wrogie działanie"

O komentarz do słów Donalda Tuska poproszony został generał Bogusław Pacek. Na początku rozmowy, która odbywała się na antenie Polsat News, wojskowy usłyszał pytanie, czy to dobrze, że lider Platformy Obywatelskiej poinformował o incydencie, jednocześnie nie mówiąc nic więcej.

- Trzeba o tym mówić. Ma rację premier Donald Tusk mówiąc, że jesteśmy na wojnie i ta wojna dzisiaj przybiera wiele różnych obrazów - stwierdził generał.

- Mamy wojnę informacyjną, wlatywanie dronów i sprawdzanie naszych procedur, mamy także chyba najbardziej istotną wojnę na używanie i przeciwdziałanie tzw. flocie cieni. To jest około 750 statków rosyjskich, bardzo często starych rupieci, pozyskanych z różnych krajów, które przewożą nielegalnie ropę - dodał.

Zdaniem Bogusława Packa wspomniane jednostki stanowią bardzo poważne zagrożenie dla wszystkich krajów NATO, które graniczą z Bałtykiem. Statki, formalnie nie należące do Rosji, nie tylko transportują paliwa, ale także współdziałają w misjach bojowych.

- To jest wrogie działanie. Te statki są wykorzystywane do atakowania przewodów energetycznych, telekomunikacyjnych położonych na dnie Morza Bałtyckiego. To czego najbardziej się obawiamy, to niszczenie infrastruktury krytycznej. Z tym musimy walczyć, a nie jest to rzecz łatwa - podkreślił.

Gen. Bogusław Pacek: Rosja rozgrywa wojnę z NATO

W dalszej części rozmowy wojskowy pytany był o działania Rosji w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Generał zestawiony został ze słowami Stanisława Kozieja, który kilka minut wcześniej, również na antenie Polsat News, stwierdził, że Federacja Rosyjska przegrywa konflikt, w związku z czym dochodzi do coraz większej liczby incydentów w krajach NATO.

Bogusław Pacek nie zgodził się ze słowami byłego szefa BBN twierdząc, że "Rosja nie przegrywa i nie wygrywa wojny w Ukrainie", jednocześnie dodał, że Moskwa intensyfikuje wojnę hybrydową z NATO, by odciągnąć kraje Sojuszu od pomocy dla Ukrainy.

- Rosja dzisiaj rozgrywa wojnę z NATO, powiedzmy to sobie otwarcie. Te działania dronami, wlatywanie samolotów, atakowanie infrastruktury krytycznej to hybrydowa wojna, która trwa i dotyczy całego świata Zachodu - podsumował generał.

