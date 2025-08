"Jesteśmy gotowi". Jarosław Kaczyński z propozycją dla Konfederacji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w programie "Prosto z Nowo", który ukazuje się na kanale YouTube Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się do " nerwowych reakcji" po ogłoszeniu "Deklaracji Polskiej". Polityk nawiązał tym samym do krytyki ze strony polityków Konfederacji .

- Chcę budować front patriotyczny. Mam nadzieję, że te pierwsze, bardzo nerwowe reakcje to jest wynik tego braku doświadczenia (...). Jak to często mówię, w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką - kontynuował Kaczyński, nie mówiąc wprost, że chodzi mu o partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

- Ta propozycja skierowana jest przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań, czy to społecznych, czy mniejszych ugrupowań politycznych, by po prostu podpisały te punkty - wyjaśnił wówczas polityk.