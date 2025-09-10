Jest termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ustalenia Polsat News

W skrócie Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotka się w czwartek po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Prezydent Karol Nawrocki od rana pozostawał w stałym kontakcie z rządem, dowódcami wojska oraz sekretarzem NATO.

W związku z incydentem rząd uruchomił Artykuł 4. NATO, a szczątki dronów są poszukiwane w wielu miejscach na terenie kraju.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę rano, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu 48 godzin, "gdy otrzyma pełną informację o sytuacji, jaka miała miejsce w nocy z wtorku na środę".

- Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło - mówił Nawrocki.

Jak ustalił Polsat News, prezydent podjął decyzję, że Rada odbędzie się w czwartek. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Rosyjskie drony nad Polską. "Bezprecedensowy moment"

Prezydent Karol Nawrocki od rana był w stałym kontakcie z rządem, dowódcami sił zbrojnych oraz sekretarzem NATO Markiem Rutte. - To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy i musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało - powiedział.

- Chciałem z całego serca, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, podziękować wszystkim polskim żołnierzom, przede wszystkim polskim pilotom. Chciałem podziękować naszym sojusznikom. Rzeczywiście te mechanizmy zadziałały - dodał.

Wielokrotne przekroczenie granicy Polski. Uruchomiono Artykuł 4. NATO

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z wtorku na środę "doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej". Rosyjskie drony nadleciały z terytoriów Ukrainy i Białorusi. Część z nich została zestrzelona przez polskie wojsko.

Obecnie trwają poszukiwania ich szczątków. Dotychczas odnaleziono je w dziesięciu miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.

Rząd poinformował, że w związku z incydentem uruchomiono Artykuł 4. NATO, który stanowi, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

