W skrócie Prokuratura prowadzi śledztwo, którego jeden z wątków to rzekome plany opóźnienia zaprzysiężenia prezydenta RP.

Zawiadomienie dotyczące śledztwa złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, a sprawa dotyczy także innych wysokich urzędników państwowych.

W lipcu na antenie Polsat News Szymon Hołownia powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Potem marszałek tłumaczył, że sformułowania użył nie w znaczeniu prawnym, tylko diagnozy politycznej. Tłumaczenia nie wystarczyły jednaj mecenasowi Bartoszowi Lewandowskiemu, który jest pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa w ramach wszczętego wcześniej postępowania dotyczącego zamachu stanu.

Prawnik zwrócił się z wnioskiem o zbadanie słów Hołowni w związku ze śledztwem, które rozpoczęło się od oficjalnego zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Śledztwo ws. słów o "zamachu stanu". Będzie przesłuchanie Szymona Hołowni

Teraz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że przesłuchania świadków w tej sprawie zostały zaplanowane do końca grudnia 2025 roku. Z Hołownią śledczy chcą porozmawiać w pierwszej połowie października.

Śledztwo ws. zamachu stanu było pierwotonie wszczęte przez zastępcę Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego. 27 lutego przejęła je warszawska prokuratura okręgowa. Zawiadomienie Święczkowskiego dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez: premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

Adam Bodnar o "zadaniach żołnierzy Ziobry": Realizują polityczne zadania

Według prezesa TK przestępstwo polegało na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego".

"Wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania" - komentował w lutym tę sprawę ówczesny Prokurator Generalny Adam Bodnar.

