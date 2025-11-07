Jest ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wydano postanowienie
Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw Zbigniewowi Ziobrze. Zdecydowano również o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby prokuratury celem przeprowadzenia czynności procesowych.
W skrócie
- Prokuratura Krajowa wydała decyzję o postawieniu Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów oraz o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury.
- Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości, a ABW otrzymała zadanie realizacji zatrzymania.
- Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie, a dalsze kroki będą zależeć od jego zachowania – możliwe wydanie listu gończego.
Wkrótce po tym jak Sejm przegłosował uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, Prokuratura Krajowa wydała komunikat o postanowieniu zatrzymania i przedstawienia mu zarzutów.
"W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator zgromadził materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie posłowi Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw" - czytamy w oświadczeniu.
Prokuratura Krajowa reaguje na decyzję Sejmu. Jest ruch w sprawie Zbigniewa Ziobry
W komunikacie poinformowano, że marszałek Sejmu RP przekazał PK uchwały Sejmu wyrażające zgodę na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
"Po otrzymaniu powyższej dokumentacji prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.
Dodano, że postanowienie o zatrzymaniu wynikało z obawy, że Ziobro nie stawi się na wezwanie prokuratury. Wskazano też, że zachodzi obawa "bezprawnego utrudniania postępowania karnego".
"Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie jest również uzasadnione koniecznością niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego" - czytamy.
W komunikacie poinformowano, że wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod komunikatem podpisał się rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.
Sejm podjął decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry
Marszałek Szymon Hołownia przeprowadził serię głosowań nad wnioskiem Prokuratury Krajowej. Bezwzględną większością głosów przyjmowano kolejne punkty wniosku kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października br.
Wcześniej - w czwartek - komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.
Komisja poparła także wniosek o jego zatrzymanie i areszt. W zależności od tego, jak zachowa się były minister, możliwe będzie przedstawienie mu zarzutów lub wydanie za nim listu gończego. Obecnie przebywa bowiem w Budapeszcie.