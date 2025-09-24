Jest nowy szef NIK. Uroczyste ślubowanie w Sejmie

W skrócie Mariusz Haładyj został nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, zastępując Mariana Banasia po sześcioletniej kadencji.

Haładyj został wybrany przez Sejm i zatwierdzony przez Senat niemal jednogłośnie, pokonując drugiego kandydata Tadeusza Dziubę, którego kandydaturę ostatecznie wycofano.

Nowy prezes NIK ma bogate doświadczenie prawnicze, był m.in. prezesem Prokuratorii Generalnej, a jego wybór poprzedziła szeroka konsultacja polityczna.

- Obejmując stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji RP, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg - powiedział Haładyj, składając przysięgę w Sejmie.

Jego wystąpienie zostało nagrodzone brawami przez wszystkim posłów obecnych na sali.

Mariusz Haładyj nowym szefem NIK

30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja dotychczasowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała byłego posła PiS i byłego wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę. Jednak tuż przed głosowaniem w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że został upoważniony do wycofania kandydatury Dziuby. Kandydaturę Mariusza Haładyja zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapewnił, że konsultował się w tej sprawie z przedstawicielami rządu.

Mariusz Haładyj został powołany przez Sejm na stanowisko szefa NIK 12 września. Za jego kandydaturą głosowało wówczas 421 posłów, przeciw było czterech, a od głosu wstrzymało się sześciu. Senat zgodę w tej sprawie wyraził 17 września - 83 senatorów zagłosowało za, a jeden był przeciw.

Mariusz Haładyj urodził się w 1978 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2019 roku Haładyj pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje Skarb Państwa i państwowe osoby prawne w najbardziej skomplikowanych procesach i negocjacjach oraz wydaje opinie w sprawach o istotnej wartości i znaczeniu dla interesów państwa. Na stanowisko został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

