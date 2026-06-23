W skrócie Nadinspektor Kamil Borkowski został mianowany nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji, a jego poprzednik został skierowany do kierownictwa CBA.

Kamil Borkowski ma 30 lat doświadczenia w policji i przez większość kariery był związany ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Cezary Luba obejmie stanowisko wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego po zawetowaniu ustawy o likwidacji tej instytucji przez prezydenta.

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Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) pokieruje nadinsp. Kamil Borkowski, wcześniej komendant wojewódzki policji w Białymstoku. "Powodzenia, panie generale" - napisał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Podlaska policja poinformowała, że komendant "zdał obowiązki i pożegnał się ze sztandarem".

Dotychczasowy szef CBŚP nadinsp. Cezary Luba został powołany na stanowisko wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Jak przekazała policja, wnioskował o to sam kierownik tej agencji.

Nowy szef CBŚP. Kim jest nadinsp. Kamil Borkowski?

"Nowy komendant CBŚP to funkcjonariusz z 30-letnim doświadczeniem w policji, którego zawodowa droga od wielu lat związana jest ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej" - podkreślono w komunikacie.

Borkowski przez ponad dwie dekady działał w strukturach CBŚP, realizując polecenia wymierzone w grupy przestępcze w kraju i za granicą. W styczniu 2024 roku został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku.

"W czasach, gdy przestępczość coraz częściej wykorzystuje nowe technologie, międzynarodowe powiązania i zaawansowane metody działania, doświadczenie, wiedza i skuteczne przywództwo mają szczególne znaczenie. To właśnie one stanowią fundament codziennej walki z najgroźniejszymi formami przestępczości" - zauważa policja.

Przetasowanie w służbach specjalnych. CBA z nowym wiceszefem

Natomiast zmiany kadrowe w CBA zapowiadał w ubiegłym tygodniu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Zwróciłem się w imieniu premiera do Sejmowej Komisji Służb Specjalnych o zaopiniowanie nadinspektora Cezarego Luby na stanowisko zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - napisał na platformie X.

Decyzja - jak wyjaśnił minister - wynikła z zawetowania przez prezydenta ustawy likwidującej CBA. "Celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby" - dodał.

Siemoniak opisywał Cezarego Lubę jako doświadczonego funkcjonariusza. Jego zdaniem stanie się on "gwarantem ścisłej współpracy CBA z policją i prokuraturą, apolityczności tej służby oraz realizacji ustawowego zadania walki z korupcją".





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