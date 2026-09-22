Jest nowy sondaż partyjny. Wahania zwłaszcza na prawicy

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska - wynika z nowego sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski. Największy wzrost poparcia, o ponad 4 punkty procentowe, zalicza jednak partia Grzegorza Brauna. Tracą tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja i Rozwój Plus.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński
Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Jarosław KaczyńskiGAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA/Polska P/Dawid Wolski/Aliaksandr Valodzin/East News/Jan Rutkowski Reporter

W skrócie

  • Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobyłaby najwięcej głosów, a największy wzrost poparcia odnotowała partia Grzegorza Brauna.
  • Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja straciły poparcie w porównaniu z poprzednim badaniem.
  • Sondaż wskazuje, że próg wyborczy przekroczyłoby sześć ugrupowań, a trzy partie znalazłyby się pod progiem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski największym zaufaniem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 31,5 proc. respondentów. To wzrost o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Prawie o połowę mniejszy wynik odnotowuje Prawo i Sprawiedliwość. Za partią Jarosława Kaczyńskiego opowiedziało się 17,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym sondażem przeprowadzonym na początku miesiąca.

Partia Grzegorza Brauna z najwyższym wzrostem poparcia. Nowy sondaż

Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, jednak - śladem PiS-u - również i ona traci poparcie. Odnotowała spadek o 2,2 pkt proc., co daje jej obecnie wynik 12,9 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka goni ich dawny partyjny kolega.

Konfederacja Korony Polskiej zaliczyła bowiem najwyższy spośród wszystkich partii objętych sondażem wzrost poparcia. Na formację Grzegorza Brauna agłosować chce 10,9 proc. badanych, czyli o 4,1 pkt proc. więcej niż deklarowało to w dniach 4-6 września.

Zobacz również:

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i poseł Mariusz Błaszczak, na pierwszym planie lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki
Polska

PiS i Rozwój Plus skaczą sobie do gardeł. Za kulisami wrze, oskarżenia najcięższego kalibru

Kamila Baranowska
Kamila Baranowska

Piąte miejsce należy do Lewicy, która również może pochwalić się większym zaufaniem niż poprzednio. Klub wsparło 8,8 proc. ankietowanych - o 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Według badania próg wyborczy przekroczyłoby także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Za nową inicjatywą Mateusza Morawieckiego opowiedziało się 5,3 proc. respondentów (spadek o 0,7 pkt proc.).

PiS i Konfederacja tracą. Trzy partie pod progiem wyborczym

Jeśli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę, w ławach poselskich nie zobaczylibyśmy już posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego (3,8 proc. - wzrost o 0,1 pkt proc.), Partii Razem (3,2 proc. - spadek o 0,8 pkt proc..) i Polski 2050 (0,5 proc.).

Jednocześnie o 2 pkt proc. spadła też liczba osób niezdecydowanych. Na pytanie o to, na kogo by zagłosowali, opcję "trudno powiedzieć" wybrało 5,9 proc. pytanych.

WP przeliczyła obecne poparcie sondażowe na miejsca sejmowe. Z analizy wynika, że KO wprowadziłaby na Wiejską 192 posłów, PiS 95, Konfederacja 66, Konfederacja Korony Polskiej 53, Lewica 39, Rozwój Plus zaś 15.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-20 września 2026 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

Zobacz również:

Premier Polski Donald Tusk
Polska

Polacy wystawili ocenę premierowi. Złe informacje dla Donalda Tuska

Maria Literacka
Maria Literacka


"Polityczny WF": Sroga zima, srogie rachunki. Rząd zdoła pomóc Polakom?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze