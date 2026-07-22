Jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat zdecydował

W skrócie Senat zatwierdził kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gregorczyk-Abram zdobyła poparcie 59 senatorów, a w Sejmie uzyskała 233 głosy.

Sylwia Gregorczyk-Abram zastępuje na stanowisku prof. Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się w czwartek.

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Za powołaniem Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Urząd RPO powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola Rzecznika - mówiła w Senacie Gregorczyk-Abram przed głosowaniem.

- Od ponad 20 lat zajmuję się ochroną praw człowieka. Nie poznałam jej na konferencjach ani z podręczników. Poznawałam ją na salach sądowych i podczas codziennych spotkań z osobami, których państwo zawiodło - wskazywała w przemówieniu do senatorów.

Sylwia Gregorczyk-Abram nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Nowa RPO zastąpi na stanowisku prof. Marcina Wiącka, którego kadencja dobiega końca w czwartek. Kontrkandydatem Gregorczyk-Abram był popierany przez PiS Adam Borowski.

W piątkowym głosowaniu w Sejmie za powołaniem kandydatki KO i Lewicy głosowało 233 posłów, z kolei Borowski uzyskał 177 głosów.

- Jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, osoby, które w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obrony ich praw i wolności - mówiła Gregorczyk-Abram po podjęciu decyzji przez izbę niższą.

Kompetencje prawniczki podkreślał również wówczas Donald Tusk.

- Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo kompetentnym zarówno jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, jak i standardy moralno-etyczne. Jestem przekonany, że to bardzo dobry wybór - podkreślał premier.

Kim jest mec. Sylwia Gregorczyk-Abram?

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. została wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła również Centrum Studiów Prawa Amerykańskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa karno-skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2025 r. weszła w skład komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023, działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wcześniej współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości. Była również członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W pracy zawodowej reprezentowała klientów zarówno w kraju, jak i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.





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