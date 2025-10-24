Jest najnowszy sondaż partyjny. Wyraźny lider, prawicowe partie w natarciu

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Koalicja Obywatelska na czele, a za nią trzy prawicowe partie - Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - tak wygląda podium w najnowszym badaniu CBOS. Choć przewaga liderującej KO jest widoczna, w oczy rzucają się słabe wyniki jej obecnych koalicjantów. Dwóch znalazło się pod progiem wyborczym.

Najnowszy sondaż partyjny CBOS. Jak wygląda poparcie dla poszczególnych ugrupowań?
Najnowszy sondaż partyjny CBOS. Jak wygląda poparcie dla poszczególnych ugrupowań?Jacek Szydlowski / MARCIN BANASZKIEWICZ / ANTONI BYSZEWSKI / FotoNews / Andrzej Piekarski / Gazeta Polska / Adam ChelstowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Zainteresowanie wyborami parlamentarnymi w badaniu CBOS spadło w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a liczba osób deklarujących pewny udział wynosi obecnie 62 procent.
  • Największe poparcie w badaniu CBOS uzyskała Koalicja Obywatelska, przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.
  • CBOS wskazuje na spadek poparcia dla PiS oraz wzmocnienie pozycji Konfederacji Korony Polskiej w ostatnim miesiącu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu CBOS chęć udziału w wyborach parlamentarnych z co najmniej 99-procentową pewnością, gdyby odbywały się teraz, zadeklarowało 62 proc. osób uprawnionych do głosowania (o 5 pkt. proc. mniej niż we wrześniu).

Ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach zadeklarowało z kolei 79 proc. ankietowanych (o 3 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem).

Świeży sondaż CBOS. Jak wygląda poparcie dla partii?

W badaniu CBOS sprawdziło preferencje wyborców w dwóch scenariuszach z uwzględnieniem preferencji osób niezdecydowanych oraz - poprzez imputację danych - jedynie wyborców zdecydowanych; bez odmów odpowiedzi.

W zestawieniu takim na najlepszy wynik może liczyć Koalicja Obywatelska, którą poparło 31,2 proc. wyborców.

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 28,1 proc. głosów.

Zobacz również:

Donald Tusk skomentował sondaż poparcia. "Wygramy wybory i nie oddamy władzy"
Polska

Padło pytanie o sondaż, premier zaproponował zakład. "Nie lubię tego"

Joanna Mazur
Krzysztof Ryncarz
Joanna Mazur, Krzysztof Ryncarz

    Na trzecim miejscu uplasowała się z kolei Konfederacja z wynikiem 12,4 proc. 

    Lokata czwarta przypadła partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą w badaniu wskazało 9,9 proc. respondentów.

    Na Lewicę głos oddałoby 6,5 proc., a formację Razem wybrało 5,2 proc. badanych.

    Pozostałe partie znalazły się pod progiem wyborczym (5 proc.). PSL w sondażu CBOS zdobyło 3,3 proc. głosów, z kolei Polska 2050Szymona Hołowni 2,5 proc. 

    Opcję "inna partia" wybrało 1 proc. ankietowanych.

    Wybory parlamentarne - nowy sondaż. Badanie z uwzględnieniem osób niezdecydowanych

    Jak wygląda poparcie dla ugrupowań z uwzględnieniem osób niezdecydowanych?

    • Koalicja Obywatelska - 28,4 proc.
    • Prawo i Sprawiedliwość - 23,6 proc.
    • Konfederacja - 10,9 proc.
    • Konfederacja Korony Polskiej - 9,4 proc.
    • Lewica - 4,8 proc.
    • Razem - 4,2 proc.
    • Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,3 proc.
    • PSL - 2,1 proc.
    • Inna partia - 0,9 proc.

    Odsetek niezdecydowanych wyniósł 10,2 proc. Odpowiedzi odmówiło 3,2 proc. respondentów. Porównując dwa badania - spośród niezdecydowanych najwięcej potencjalnych wyborców przybywa Prawu i Sprawiedliwości (różnica między analizami: 4,8 pkt. proc. (z niezdecydowanymi) do 3,1 pkt. proc. (bez niezdecydowanych).

    Porównując obydwa scenariusze, CBOS zauważa, że "przewidując możliwe decyzje wyborcze osób niezdecydowanych, obserwujemy, że nieco więcej zyskuje prawa strona sceny politycznej niż ugrupowania kojarzone z centrum i lewicą".

    W odniesieniu do wyników badania analitycy wskazują, iż "w ciągu ostatniego miesiąca możemy mówić o spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i umocnieniu się pozycji Konfederacji Korony Polskiej".

    Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 15-17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=tysiąc).

    Zobacz również:

    Nowy sondaż poparcia. Koalicja Obywatelska liderem
    Polska

    KO triumfuje, koalicjanci mają problemy. Premier zadowolony z wyników sondażu

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Jest za, głosował przeciw. Błaszczak o podwyższeniu CIT dla bankówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze