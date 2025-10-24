Jest najnowszy sondaż partyjny. Wyraźny lider, prawicowe partie w natarciu
Koalicja Obywatelska na czele, a za nią trzy prawicowe partie - Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - tak wygląda podium w najnowszym badaniu CBOS. Choć przewaga liderującej KO jest widoczna, w oczy rzucają się słabe wyniki jej obecnych koalicjantów. Dwóch znalazło się pod progiem wyborczym.
W skrócie
- Zainteresowanie wyborami parlamentarnymi w badaniu CBOS spadło w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a liczba osób deklarujących pewny udział wynosi obecnie 62 procent.
- Największe poparcie w badaniu CBOS uzyskała Koalicja Obywatelska, przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.
- CBOS wskazuje na spadek poparcia dla PiS oraz wzmocnienie pozycji Konfederacji Korony Polskiej w ostatnim miesiącu.
W najnowszym sondażu CBOS chęć udziału w wyborach parlamentarnych z co najmniej 99-procentową pewnością, gdyby odbywały się teraz, zadeklarowało 62 proc. osób uprawnionych do głosowania (o 5 pkt. proc. mniej niż we wrześniu).
Ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach zadeklarowało z kolei 79 proc. ankietowanych (o 3 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem).
Świeży sondaż CBOS. Jak wygląda poparcie dla partii?
W badaniu CBOS sprawdziło preferencje wyborców w dwóch scenariuszach z uwzględnieniem preferencji osób niezdecydowanych oraz - poprzez imputację danych - jedynie wyborców zdecydowanych; bez odmów odpowiedzi.
W zestawieniu takim na najlepszy wynik może liczyć Koalicja Obywatelska, którą poparło 31,2 proc. wyborców.
Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 28,1 proc. głosów.
Na trzecim miejscu uplasowała się z kolei Konfederacja z wynikiem 12,4 proc.
Lokata czwarta przypadła partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą w badaniu wskazało 9,9 proc. respondentów.
Na Lewicę głos oddałoby 6,5 proc., a formację Razem wybrało 5,2 proc. badanych.
Pozostałe partie znalazły się pod progiem wyborczym (5 proc.). PSL w sondażu CBOS zdobyło 3,3 proc. głosów, z kolei Polska 2050Szymona Hołowni 2,5 proc.
Opcję "inna partia" wybrało 1 proc. ankietowanych.
Wybory parlamentarne - nowy sondaż. Badanie z uwzględnieniem osób niezdecydowanych
Jak wygląda poparcie dla ugrupowań z uwzględnieniem osób niezdecydowanych?
- Koalicja Obywatelska - 28,4 proc.
- Prawo i Sprawiedliwość - 23,6 proc.
- Konfederacja - 10,9 proc.
- Konfederacja Korony Polskiej - 9,4 proc.
- Lewica - 4,8 proc.
- Razem - 4,2 proc.
- Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,3 proc.
- PSL - 2,1 proc.
- Inna partia - 0,9 proc.
Odsetek niezdecydowanych wyniósł 10,2 proc. Odpowiedzi odmówiło 3,2 proc. respondentów. Porównując dwa badania - spośród niezdecydowanych najwięcej potencjalnych wyborców przybywa Prawu i Sprawiedliwości (różnica między analizami: 4,8 pkt. proc. (z niezdecydowanymi) do 3,1 pkt. proc. (bez niezdecydowanych).
Porównując obydwa scenariusze, CBOS zauważa, że "przewidując możliwe decyzje wyborcze osób niezdecydowanych, obserwujemy, że nieco więcej zyskuje prawa strona sceny politycznej niż ugrupowania kojarzone z centrum i lewicą".
W odniesieniu do wyników badania analitycy wskazują, iż "w ciągu ostatniego miesiąca możemy mówić o spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i umocnieniu się pozycji Konfederacji Korony Polskiej".
Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 15-17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=tysiąc).