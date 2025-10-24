W skrócie Zainteresowanie wyborami parlamentarnymi w badaniu CBOS spadło w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a liczba osób deklarujących pewny udział wynosi obecnie 62 procent.

Największe poparcie w badaniu CBOS uzyskała Koalicja Obywatelska, przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.

CBOS wskazuje na spadek poparcia dla PiS oraz wzmocnienie pozycji Konfederacji Korony Polskiej w ostatnim miesiącu.

W najnowszym sondażu CBOS chęć udziału w wyborach parlamentarnych z co najmniej 99-procentową pewnością, gdyby odbywały się teraz, zadeklarowało 62 proc. osób uprawnionych do głosowania (o 5 pkt. proc. mniej niż we wrześniu).

Ogólne zainteresowanie udziałem w wyborach zadeklarowało z kolei 79 proc. ankietowanych (o 3 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem).

Świeży sondaż CBOS. Jak wygląda poparcie dla partii?

W badaniu CBOS sprawdziło preferencje wyborców w dwóch scenariuszach z uwzględnieniem preferencji osób niezdecydowanych oraz - poprzez imputację danych - jedynie wyborców zdecydowanych; bez odmów odpowiedzi.

W zestawieniu takim na najlepszy wynik może liczyć Koalicja Obywatelska, którą poparło 31,2 proc. wyborców.

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 28,1 proc. głosów.

Na trzecim miejscu uplasowała się z kolei Konfederacja z wynikiem 12,4 proc.

Lokata czwarta przypadła partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą w badaniu wskazało 9,9 proc. respondentów.

Na Lewicę głos oddałoby 6,5 proc., a formację Razem wybrało 5,2 proc. badanych.

Pozostałe partie znalazły się pod progiem wyborczym (5 proc.). PSL w sondażu CBOS zdobyło 3,3 proc. głosów, z kolei Polska 2050Szymona Hołowni 2,5 proc.

Opcję "inna partia" wybrało 1 proc. ankietowanych.

Wybory parlamentarne - nowy sondaż. Badanie z uwzględnieniem osób niezdecydowanych

Jak wygląda poparcie dla ugrupowań z uwzględnieniem osób niezdecydowanych?

Koalicja Obywatelska - 28,4 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 23,6 proc.

Konfederacja - 10,9 proc.

Konfederacja Korony Polskiej - 9,4 proc.

Lewica - 4,8 proc.

Razem - 4,2 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,3 proc.

PSL - 2,1 proc.

Inna partia - 0,9 proc.

Odsetek niezdecydowanych wyniósł 10,2 proc. Odpowiedzi odmówiło 3,2 proc. respondentów. Porównując dwa badania - spośród niezdecydowanych najwięcej potencjalnych wyborców przybywa Prawu i Sprawiedliwości (różnica między analizami: 4,8 pkt. proc. (z niezdecydowanymi) do 3,1 pkt. proc. (bez niezdecydowanych).

Porównując obydwa scenariusze, CBOS zauważa, że "przewidując możliwe decyzje wyborcze osób niezdecydowanych, obserwujemy, że nieco więcej zyskuje prawa strona sceny politycznej niż ugrupowania kojarzone z centrum i lewicą".

W odniesieniu do wyników badania analitycy wskazują, iż "w ciągu ostatniego miesiąca możemy mówić o spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i umocnieniu się pozycji Konfederacji Korony Polskiej".

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 15-17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=tysiąc).

