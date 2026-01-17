W skrócie Do Polski w weekend wracają silne mrozy, lokalnie temperatury mogą spaść do -18 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed mgłami i mrozem.

W górach panują trudne warunki, a w Tatrach obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sobota będzie słoneczna przede wszystkim na wschodzie kraju. W pozostałych regionach Polski prognozowane są zachmurzenie, a miejscami również gęste mgły ograniczające widoczność do ok. 200 metrów. Na południu Polski, zwłaszcza w Małopolsce i na Śląsku mgły mogą utrzymywać się do południa, a wieczorem pojawić się ponownie.

W większości kraju temperatury będą dodatnie. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać ok. 3 stopni. Znacznie zimniej będzie jednak na wschodzie i na północnym wschodzie, gdzie temperatura może spaść nawet do -9 stopni w województwie podlaskim. Mróz może wystąpić również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu oraz w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Trudne warunki panują w górach. W Sudetach prognozowany jest mocny wiatr sięgający 70 km/h. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w Tatrach występuje wysokie zagrożenie lawinowe. Dla całego powiatu tatrzańskiego wydano alert apelujący do śledzenie komunikatów lawinowych i nie wychodzenia w góry bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu.

Rozwiń

Nadchodzi ochłodzenie. Nocą przyjdą siarczyste mrozy

Jeszcze zimniej będzie nocą z soboty na niedzielę. Ujemne temperatury prognozowane są na terenie całego kraju. Ponownie najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie termometry mogą wskazać nawet -18 stopni.

W województwach lubelskim i podkarpackim może być -14 stopni, na Warmii i Mazurach -13, a w woj. mazowieckim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim -12. Najcieplej będzie na północnym zachodzi Polski, jednak i tu temperatura będzie minusowa i wyniesie -2 stopnie.

W większości kraju noc będzie pochmurna, a na południu i południowym zachodzie mglista. Wiatr słaby i umiarkowany z silniejszymi porywami w Sudetach oraz rejonie Zatoki Gdańskiej.

Mroźna niedziela dla części Polski

Również w niedzielę spora część Polski znajdzie się w obrębie mrozów. Ponownie najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą ok. -10 stopni. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Warmii i Mazurach oraz w Małopolsce temperatura spadnie zaś do -5 stopni. Jedynie na zachodzie kraju może być nieco cieplej, jednak i tu temperatura nie powinna przekroczyć 2 stopni na plusie. Na południowym zachodzie może być ok. 6 stopni.

W większości Polski w niedzielę powinno być jednak słonecznie. Zachmurzenie może wystąpić przede wszystkim na wschodzie kraju. Z kolei na południu i południowym zachodzie mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do ok. 200 metrów.

Ponownie nie powinno wiać, z wyjątkiem Zatoki Gdańskiej i Sudetów, gdzie wiatr może w porywach osiągać prędkość nawet do 80 km/h.

"Polityczny WF": Polska 2050 jak Partia Razem? Hołownia obmyśla plan INTERIA.PL