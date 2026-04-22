W skrócie Telewizja Republika musi zapłacić całą zaległą opłatę koncesyjną wraz z odsetkami, ponieważ nie dostarczyła wymaganych dokumentów do KRRiT.

Wniosek Telewizji Republika SA o umorzenie odsetek pozostawiono bez rozpoznania.

W 2024 roku KRRiT zgodziła się na rozłożenie koncesji na roczne raty, ale nie przewiduje podziału na raty miesięczne, a częściowa wpłata uznana została za naruszenie warunków koncesji.

KRRiT zdecydowała o przekazaniu blisko 16,5 mln zł środków z abonamentu pięciu spółkom mediów publicznych, w tym Polskiemu Radiu i jego regionalnym rozgłośniom.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajęła się w środę wnioskiem Telewizji Republika SA o umorzenie w całości odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty koncesyjnej.

Spółka została wezwana do przesłania stosownej dokumentacji. Ze względu na to, że nadawca nie przekazał wszystkich niezbędnych dokumentów, Rada podjęła uchwałę o pozostawieniu wniosku spółki Telewizja Republika SA bez rozpoznania. Oznacza to, że nadawca zobligowany jest ostatecznie do uregulowania zaległych zobowiązań - poinformowała KRRiT.

Zaległości w opłatach za koncesje. TV Republika pod lupą KRRiT

W 2024 r. KRRiT na wniosek nadawcy rozłożyła całość opłaty za koncesję przyznaną na 10 lat na roczne raty. Na to pozwala ustawa o radiofonii i telewizji, a nadawca w takiej sytuacji płaci dodatkowo tzw. opłatę prolongacyjną.

Telewizja Republika wnioskowała do KRRiT, aby umożliwić jej spłacanie, rozłożonej wcześniej na 10 lat, corocznej opłaty za koncesję w mniejszych częściach, które nadawca sam sobie ustalił.

13 lutego Tomasz Sakiewicz poinformował na X, że Telewizja Republika SA dokonała wpłaty kolejnej raty opłaty koncesyjnej - do końca kwietnia. W ustawie nie przewiduje się rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty miesięczne. Jak ocenił w lutym rozmowie z PAP członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, to, że Telewizja Republika zapłaciła tylko część należnej kwoty, narusza warunki koncesji.

Założona w 2013 r. Telewizja Republika jest stacją informacyjno-publicystyczną, jej redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. W 2024 r. stacja uzyskała koncesję na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie MUX-8, co zwiększyło jej zasięg (dociera do niemal każdego gospodarstwa domowego z anteną naziemną).

Jak donoszą portale zajmujące się polskimi mediami, koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł. Nadawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty corocznie do 1 września w ratach po 1,85 mln zł.

Abonament wraca do mediów publicznych. KRRiT przekaże 16,5 milionów złotych

Krajowa Rada przyjęła także w środę jednogłośnie sześć uchwał o przekazaniu pięciu spółkom mediów publicznych środków z wpływów abonamentowych w wysokości blisko 16,5 mln zł w związku z ich zwrotem z rachunku depozytowego Ministra Finansów.

Zwrócone przez sądy depozyty trafią do Polskiego Radia (11 mln 319 tys. zł) oraz regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach (2 mln 532 tys. zł), Koszalinie (648 150 zł), Wrocławiu (1 mln 292 tys. 700 zł, w dwóch transzach po 646 350 zł) oraz w Opolu (672 870 zł).

