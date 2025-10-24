W skrócie Nowoczesna podjęła decyzję o samorozwiązaniu, a jej członkowie dołączą do Koalicji Obywatelskiej.

Za uchwałą o rozwiązaniu partii opowiedziała się zdecydowana większość delegatów.

Historia Nowoczesnej to dekada sukcesów, kryzysów i współpracy z innymi ugrupowaniami demokratycznymi.

Krajowa konwencja Nowoczesnej zebrała się w piątek wieczorem, by podjąć decyzję o samorozwiązaniu partii w związku z tym, że w sobotę na konwencji Platformy Obywatelskiej ma zapaść decyzja o utworzeniu wspólnego ugrupowania przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polską.

- Po tych 10 latach, myślę że dobrych 10 latach, zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie. Koalicja Obywatelska to jest dobry projekt dla Polski - powiedział Szłapka.

- Projekt Nowoczesnej nie kończy się - dołącza do większego projektu i będzie współtworzyć ważny element polskiej polityki. Projektu Nowoczesnej nie kończymy, przechodzimy do nowego etapu i całą naszą energię i determinację dokładamy do tego projektu - dodał.

Ustępujący przewodniczący zapewnił, że "wszystko odbyło się zgodnie ze statutem". Ustępujący sekretarz generalny Nowoczesnej Sławomir Potapowicz poinformował, że za uchwałą o samorozwiązaniu było 146 osób, osiem osób było przeciw, a trzy wstrzymały się.

Rozwiązano Nowoczesną. Nie wszyscy głosowali "za"

Adam Szłapka zaznaczył, że głosy przeciwne samorozwiązaniu to był wyraz "pewnego sentymentu".

- To był bardzo dobry czas i Nowoczesna dużo wniosła do polskiej polityki, ale myślę że nawet ci którzy mieli wątpliwości będą chcieli uczestniczyć w tym nowym projekcie - powiedział rzecznik rządu. Jego zdaniem zdecydowana większość członków Nowoczesnej, "poza sporadycznymi wyjątkami" znajdzie się w nowym ugrupowaniu.

Potapowicz mówił natomiast, że teraz członkowie Nowoczesnej będą składać w regionach deklaracje o zamiarze udziału w nowej organizacji. - To się w większości pokrywa z liczbą członków - dodał. A członków jest, jak wskazał, ponad 800 osób, z tym że dzielą się na tzw. członków zwyczajnych i wspierających.

Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. Likwidatorem Nowoczesnej został Michał Prądzyński.

Rozwiązanie Nowoczesnej. Historia partii

Nowoczesna Ryszarda Petru została zarejestrowana 25 sierpnia 2015 r. W wyborach parlamentarnych w tamtym roku zdobyła 7,6 proc. głosów. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer.

Po początkowych sukcesach - na początku 2016 r. niektóre sondaże dawały jej nawet ok. 30 proc. poparcia - Nowoczesna zaczęła stopniowo słabnąć. Największy kryzys spowodował zagraniczny wyjazd Ryszarda Petru z Joanną Schmidt pod koniec grudnia 2016 r. w czasie, gdy w Sejmie trwał protest opozycji, podczas którego posłowie PO i Nowoczesnej nocowali na sali obrad.

W listopadzie 2017 r. Petru stracił funkcję szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer, która po dwóch latach zrezygnowała z kierowania ugrupowaniem, a w 2019 r. nowym przewodniczącym został Adam Szłapka.

W wyborach samorządowych w 2018 r. Platforma Obywatelska stworzyła wraz z Nowoczesną wspólny komitet wyborczy. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. oraz 2023 r. komitet wyborczy Koalicja Obywatelska został poszerzony o Inicjatywę Polska oraz Zielonych. Te cztery ugrupowania tworzą obecnie wspólny klub parlamentarny.

