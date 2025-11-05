Jest decyzja w sprawie działki pod CPK
- Doszło do spotkania, było wykazane bardzo dużo dobrej woli i pozwoliła ona nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była w pierwotnym akcie notarialnym - poinformował po spotkaniu z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem szef KOWR Henryk Smolarz.
- Bardzo dziękuję, że pan Piotr odpowiedział na ten kierowany medialnie, publicznie apel, zaproszenie. Doszło do spotkania, było wykazane bardzo dużo dobrej woli - oświadczył Henryk Smolarz.
Jak przekazał, Piotr Wielgomas zrezygnował ze wszelkich roszczeń co do nakładów. - Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była w pierwotnym akcie notarialnym - zaznaczył szef KOWR.
Wkrótce więcej informacji...