Jest decyzja w sprawie działki pod CPK

- Doszło do spotkania, było wykazane bardzo dużo dobrej woli i pozwoliła ona nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była w pierwotnym akcie notarialnym - poinformował po spotkaniu z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem szef KOWR Henryk Smolarz.