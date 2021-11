W czwartek TK przez około półtorej godziny rozpoznawał tę sprawę. Chwilę po 13 ogłoszono decyzję.

Niekonstytucyjne są przepisy w sprawie oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych - uznał Trybunał. Jednocześnie TK orzekł, że zakwestionowane przepisy "są nierozerwalnie związane" z całą - uchwaloną w 2019 r. - regulacją.



Zdania odrębne od wyroku zgłosili sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski, Jakub Stelina.

Reklama

Kto musi ujawnić oświadczenie majątkowe?

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych została uchwalona przez Sejm 11 września 2019 r. Przewiduje m.in., że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do TK pod koniec października 2019 r. w trybie kontroli prewencyjnej. "Prezydent wspiera wszelkie inicjatywy związane z walką z korupcją czy wykorzystywaniem stanowisk publicznych dla własnych celów. Bez wątpienia wszelkie działania legislacyjne zmierzające do zapewniania jawności życia publicznego oraz przeciwdziałania korupcji, zasługują na pełną aprobatę" - zaznaczała w 2019 r. Kancelaria Prezydenta.

Wątpliwości prezydenta

Odnosząc się jednak do skierowanych do TK przepisów wskazywano m.in., że "wątpliwości prezydenta wzbudzają konsekwencje, które mogą wynikać z podania przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego informacji dotyczących majątku osób jej bliskich, zwłaszcza zagrożenie możliwością ponoszenia odpowiedzialności karnej przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego za podanie w oświadczeniu informacji, odnośnie do których osoby te nie mają możliwości ich zweryfikowania, a czasami także ich pozyskania".

"Patrząc na całość tej regulacji prawnej, która została zaproponowana przez Sejm, zwłaszcza w zakresie objęcia obowiązkiem informacyjnym dzieci własnych, przysposobionych i dzieci małżonka uwagę zwraca naruszenie podstawowych wzorców konstytucyjnych wynikających z prawa do prywatności, autonomii informacyjnej, a także równości wobec prawa" - wskazywała podczas rozprawy przed TK reprezentująca prezydenta Anna Surówka-Pasek.

O uznanie przepisów za konstytucyjne wniósł przedstawiciel Sejmu, poseł Marek Ast. Wskazał, że celem zmian było "zwiększenie transparentności życia publicznego i wyeliminowanie pojawiających się pod adresem osób pełniących funkcje publiczne fałszywych oskarżeń pod kątem źródeł pochodzenia majątku".

Natomiast reprezentujący Prokuratora Generalnego jego zastępca prok. Robert Hernand zaznaczył, że zdaniem PG prezydent formułuje prawidłowe zarzuty w odniesieniu do danych o majątku dzieci pełnoletnich, gdyż "nie istnieje żaden obowiązek prawny po stronie dzieci pełnoletnich" do informowania o stanie swych majątków.

Przygotowanie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki - i ich źródła - współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz ich dorosłych dzieci, zapowiadał pod koniec maja 2019 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Zapowiedzieliśmy ustawę, ustawa została uchwalona, politycy w Sejmie zrobili swoje, ustawa jak wszystkie trafiała na biurko prezydenta, prezydent postanowił skorzystać z możliwości skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego" - mówił po skierowaniu przepisów do TK przez prezydenta zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.