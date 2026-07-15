Jest decyzja PiS w sprawie stowarzyszeń. "W ciągu siedmiu dni"

Maria Literacka

Maria Literacka

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- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń - przekazał w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek. Decyzja ta, dotycząca grup "o charakterze politycznym", obejmie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus" oraz stowarzyszenie Jacka Sasina "Po Pierwsze Polska", skupione dookoła frakcji Przemysława Czarnka.

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Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek.
PiS podjęło decyzję w sprawie stowarzyszeń (zdj. ilustracyjne)JACEK DOMINSKIReporter

W skrócie

  • Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że członkowie partii mają natychmiast zaprzestać przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym, obejmując organizacje takie jak 'Rozwój Plus' i 'Po Pierwsze Polska'.
  • Członkowie PiS mają siedem dni na wystąpienie z wskazanych stowarzyszeń, a także na złożenie oświadczeń potwierdzających brak członkostwa w takich organizacjach.
  • W przypadku nieprzestrzegania zakazu dotyczącego udziału w stowarzyszeniach politycznych planowane jest wszczęcie procedury wykluczenia z partii.
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- Zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni - poinformował Rafał Bochenek.

Rzecznik ugrupowania tłumaczył, że decyzja dotyczy "stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

- Cczłonkowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii - zaznaczył.

W związku z podjętą uchwałą niedługo po wystąpieniu rzecznika PiS Jacek Sasin poinformował o zakończeniu działalności stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska".

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Decyzja PiS ws. stowarzyszeń. Rafał Bochenek: Mają siedem dni na wystąpienie z nich

Jak mówił Bochenek, uchwała dotycząca tego zakazu została podjęta "w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji". Z tego względu "kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki".

Podczas konferencji wprost wskazano dwa stowarzyszenia: "Rozwój Plus" oraz "Po pierwsze Polska". - To są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną - oświadczył rzecznik PiS.

- W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów - wskazał.

Co dalej ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?

Bochenek zapowiedział również, że jeszcze w środę do "wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jak i eurodeputowanych" zostanie rozesłane oświadczenie, w którym "będą mieli oświadczyć, iż nie są członkami takiej organizacji". - Czas na wypełnienie takiego oświadczenia to jest siedem dni od jutra - poinformował rzecznik.

Jeśli adresaci dokumentu nie podporządkują się ogłoszonemu zakazowi, będą wobec nich wyciągnięte konsekwencje. Bochenek deklarował, że zostanie wówczas "uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

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Mateusz Morawiecki, pytany przez Marcina Fijołka w środowym "Graffiti" o to, co zrobi w sytuacji ewentualnego ultimatum postawionego przez kierownictwo partii w tej kwestii, mówił: "Jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy być i będziemy w Prawie i Sprawiedliwości. A warto działać na różnych instrumentach w ramach dobrze zestrojonej ze sobą orkiestry".

- Przecież są problemy, na których ja się nie znam i na których się nie koncentruję. I ktoś inny niech się zajmuje tymi tematami, prawda? I odwrotnie (...) tematy związane przede wszystkim z rozwojem, gospodarką, finansami, miejscami pracy, nowymi propozycjami w tym obszarze interesują głównie ludzi zgrupowanych w stowarzyszeniu - argumentował twórca stowarzyszenia "Rozwój Plus".

W opinii polityka "ta potrzeba partycypacji jest bardzo ważna". - Dlatego stworzyliśmy stowarzyszenie i chcemy pomagać Prawu i Sprawiedliwości poprzez to stowarzyszenie - podkreślił.

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"Przestrzeń do dialogu" i "wspieranie kampanii prof. Czarnka", czyli stowarzyszenia w PiS

O utworzeniu stowarzyszenia "Rozwój Plus" Morawiecki poinformował 15 kwietnia. Wskazywał wówczas, że jego celem jest "tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski". Decyzja byłego premiera stała się źródłem narastających wśród członków PiS napięć.

Z kolei komunikat w sprawie utworzenia stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska" przekazano 9 czerwca. Informujący o tym Jacek Sasin zaznaczył, że misją grupy będzie "wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości".

Wkrótce więcej informacji.

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