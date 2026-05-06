Jest decyzja ETPC w sprawie TK. Sprawa sędziów rozstrzygnięta

W skrócie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nakazując umożliwienie im wykonywania obowiązków.

Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji trybunału na platformie X, wskazując na obowiązek państwa usunięcia przeszkód w orzekaniu sędziów.

Decyzja ETPC jest natychmiast skuteczna i wiążąca, dotyczy sędziów Marcina Dziurdy, Anny Korwin Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Taborowskiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" - przekazał Donald Tusk za pośrednictwem platformy X.

Decyzja ETPC ws. sędziów TK. Nakazano dopuszczenie do obowiązków

O wydanej decyzji poinformował europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz, zamieszczając wideo na X.

Rozwiń

Rozstrzygnięcie trybunału jest pokłosiem ruchu wybranych przez Sejm sędziów TK, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy. Na mocy udzielonego przez ETPC zabezpieczenia ma się to zmienić, ponieważ prezes TK został zobowiązany "stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego".

W oświadczeniu czytamy, że Święczkowski jest związany przepisami ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym ma "niezwłocznie wykonać ciążące na nim obowiązki".

Zabezpieczenie ETPC "natychmiast skuteczne i wykonalne"

"Zabezpieczenie udzielone przez ETPC jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest również wiążące dla wszystkich władz i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - przekazano w komunikacie.

Dodatkowo, jak czytamy w oświadczeniu, ETPC zwrócił się do rządu o przedstawienie informacji dotyczących sytuacji skarżących do 20 maja. O zastosowanym środku niezwłocznie powiadomiono także Komitet Ministrów Rady Europy.

Wniesioną przez sędziów skargę zakwalifikowano jako priorytetową, a decyzja w tej sprawie zapadła jednomyślnie. Skarżącymi byli sędziowie Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski.

Wymienieni sędziowie nie zostali przez prezesa Święczkowskiego dopuszczeni do pracy, ponieważ jego zdaniem złożone przez nich 9 kwietnia ślubowanie "wobec prezydenta" nie pozwala na objęcie urzędu.

Policja szuka Pawła Kozaneckiego. To adwokat od "trumny na kółkach" Polsat News