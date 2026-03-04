W skrócie Najbliższe dni w Polsce przyniosą wyraźne ocieplenie, zwłaszcza po weekendzie.

W pierwszej połowie marca przewidywane są temperatury wyraźnie wyższe niż zazwyczaj, a pogoda bardzo spokojna i przyjazna.

Według prognoz długoterminowych wyraźniejsze ochłodzenie może nastąpić pod koniec miesiąc i na przełomie marca i kwietnia.

"Coraz więcej słońca i coraz wyższe temperatury!" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na najbliższe dni. W przyszłym tygodniu ocieplenie osiągnie jeszcze wyższy poziom.

Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej. "Sporo słońca"

Aby poczuć zimę obecnie trzeba udać się w góry - na nizinach króluje wiosna. Mrozy panują tylko w nocy, a w ciągu dnia w całej Polsce temperatury są dodatnie. Wyżowa aura utrzyma się jeszcze długo.

"Przed nami sporo słońca i spokojna aura" - podkreśla synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW. Tak będzie za dnia, jednak "noce nadal ze spadkami temperatury poniżej zera stopni, lokalnie do -4 st. C" - podkreśla specjalistka.

Cały czas w ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatury będą jednocyfrowe i wyniosą przeważnie od 5 do 7 stopni, w centrum będzie 9-12, a najcieplej na południowym zachodzie i południu: do 14 stopni Celsjusza.

"Weekend zapowiada się słonecznie i jeszcze cieplej" - prognozuje Agnieszka Prasek. Wówczas temperatury mogą być dwucyfrowe w całej Polsce: od 10 stopni na północnym wschodzie do 14-15 na południowym zachodzie.

Na początku przyszłego tygodnia do Polski zacznie docierać kolejna fala ciepła, przynosząc temperatury nieznacznie wyższe niż w weekend. Na termometrach pojawią się wartości sięgające 15-16 stopni Celsjusza.

Po weekendzie w Polsce zrobi się jeszcze cieplej niż obecnie. W całym kraju za dnia będzie powyżej 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe, że w całym kraju od poniedziałku do piątku panować będą dwucyfrowe dodatnie temperatury.

Pogoda cały czas będzie przeważnie słoneczna i spokojna, a jedynym niekorzystnym zjawiskiem w tym czasie będzie silniejszy i porywisty wiatr, głównie na południu - ostrzega rzecznik IMGW.

Marzec z wyraźnym podziałem. Ochłodzenie na koniec

Po mroźnym i śnieżnym styczniu oraz lutym marzec może w dużym stopniu wynagrodzić nam zmagania z zimą.

Pierwsza część miesiąca zapowiada się na wyraźnie cieplejszą niż zwykle. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe, to w praktycznie całym kraju temperatury mogą być wyższe od średnich o ponad trzy stopnie.

Pierwsza połowa marca będzie wyraźnie cieplejsza od drugiej - wynika z prognoz długoterminowych IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Jednocześnie pogoda będzie bardzo przyjemna - przez ten czas opadów będzie jak na lekarstwo, za to można się spodziewać sporo słońca.

Na spowolnienie ocieplenia trzeba będzie poczekać do drugiej połowy marca, jednak nawet wówczas temperatury będą zbliżone do średniej wieloletniej, a na zachodzie o ponad stopień wyższe.

Przełom marca i kwietnia może przynieść wyraźne ochłodzenie. Wówczas na zachodzie może być nawet o około dwa stopnie zimniej niż zwykle o tej porze roku.

Na potwierdzenie tych prognoz trzeba będzie jeszcze poczekać. Wyliczenia długoterminowe obarczone są dużym ryzykiem błędu, więc warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

