Początek tygodnia przyniósł wyraźne ochłodzenie w całej Polsce. Ponieważ za pogodę w naszym kraju odpowiada rozległy wyż Volker, aura będzie dość spokojna, jednak z jednoczesnym gwałtownym spadkiem temperatur po zachodzie słońca. Z tego powodu w większości województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami.

Trzaskający mróz coraz bliżej. Miejscami -6 stopni

Weekend był bardzo wietrzny, przez co w całym kraju strażacy musieli podjąć 2606 interwencji związanych z usuwaniem szkód po wichurach. Poniedziałek jest pod tym względem wyraźnie spokojniejszy, jednak jest również dość chłodno.

W ciągu dnia w najcieplejszych miejscach nie będzie więcej niż około 15-16 stopni - na zachodzie i miejscami na południu. Nad morzem i na północnym wschodzie nie będzie więcej niż 8-10.

Kolejne godziny zapowiadają się na zdecydowanie zimniejsze. W nocy przymrozki mogą opanować niemal całą Polskę. Z tego powodu ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW wystosował dla następujących województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

warmińsko - mazurskiego ;

północnej połowy lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

mazowieckiego ;

lubelskiego ;

świętokrzyskiego ;

łódzkiego ;

południowych krańców dolnośląskiego ;

południowych powiatów śląskiego ;

podkarpackiego ;

południowej części małopolskiego.

Całkowicie wolne od ostrzeżeń jest tylko województwo opolskie. Wszystkie inne są objęte nimi w całości lub w przynajmniej kilku powiatach.

Powyższe żółte ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 7:00 we wtorek.

Na terenach objętych tymi alertami możliwe będą przymrozki do -2, lokalnie -4, a miejscami przy gruncie nawet do -6 stopni Celsjusza.

Przymrozki prędko nie znikną. Kolejne noce też będą zimne

Na nocy z poniedziałku na wtorek przymrozki się nie skończą. Z prognozy zagrożeń na najbliższy czas wynika, że te niebezpieczne zjawiska mogą nam towarzyszyć przez większość tygodnia.

Jeśli sprawdzą się prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW, to również noc z wtorku na środę będzie mroźna niemal wszędzie. Wolna os ostrzeżeń może być wówczas głównie południowo-zachodnia część kraju.

W środę w nocy przymrozki swoim zasięgiem mogą objąć całą Polskę, a jedynym wyjątkiem będą północno-zachodnie krańce Pomorza Zachodniego.

Sytuacja powinna się poprawić w okolicach czwartku. Możliwe, że wówczas po zmroku ostrzeżenia przed przymrozkami ograniczą się do Warmii i Mazur oraz południowych krańców Małopolski i Podkarpacia.

