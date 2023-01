Z informacji Interii wynika, że w Platformie wiara w porozumienie z Hołownią co do jednej listy opozycji faktycznie jest dziś mała. Co nie znaczy, że nie ma jej w ogóle. Platforma chce się jednak zabezpieczyć i równolegle przygotowywać do samodzielnego startu, bo inna koncepcja niż wspólny start całej opozycji PO nie interesuje.

Zdjęcie Donald Tusk i Szymon Hołownia / Jacek Domiński

- Uczciwe wobec wyborców są tak naprawdę dwa warianty: albo idziemy wszyscy razem, albo każdy z osobna. Próby wpychania jednych w ramiona drugich czy dogadywania się z kimś, żeby wykluczyć kogoś innego, tylko szkodzą opozycji - tłumaczy Interii perspektywę PO polityk tej partii dobrze znający kulisy rozmów na opozycji.

Kluczową rolę gra tu jednak nie tylko wola polityczna czołowych liderów, ale czas. A tego bardzo szybko ubywa. W Platformie jako absolutnie nieprzekraczalny deadline wskazuje się koniec marca. Po tym terminie każdy musi już wiedzieć, na co szykować się w kampanii. Jak słyszmy w największej formacji opozycyjnej, istotną rolę mają też odegrać sondaże poparcia z najbliższych tygodni, które każdej partii pokażą, na co może realnie liczyć i jaka formuła startu jest dla niej najkorzystniejsza.

- Jeśli Szymonowi wróci rozum i będzie chciał współpracować, to temat jest nadal otwarty. Tylko nie może być otwarty po wsze czasy, bo list i strategii kampanijnej nie układa się w pięć minut. Trzeba to wszystko dopiąć grubo przed wakacjami - słyszymy od naszego rozmówcy z Platformy.

Inny z polityków PO, członek partyjnych władz: - Jak jest dalej, to może być bliżej. Mogą być jeszcze spore zwroty akcji w tych rozmowach. Intuicja podpowiada mi, że będą. Ale tak, boję się, że temat wspólnej listy opozycji będzie jak yeti - wszyscy o tym rozmawiają, ale nikt tego nie zobaczył. Aż w końcu temat staje się niepoważny.

Poświęcenie Tuska

W kontekście wspólnej listy opozycji, ale też generalnie szans na pokonanie Zjednoczonej Prawicy, ważne będą jeszcze dwie kwestie. Pierwszą jest los pieniędzy z polskiego KPO. Drugą - kandydat (albo kandydatka) na premiera po ewentualnym zwycięstwie w wyborach.

KPO jest o tyle istotne, że opozycja od wielu miesięcy buduje swoją polityczną narrację wokół nieskuteczności rządu w pozyskiwaniu funduszy europejskich, marginalizacji Polski w UE oraz konfliktu rządu z Komisją Europejską. Rządzącym niezwykle zależy na odblokowaniu pieniędzy z KPO jeszcze przed startem kampanii, żeby już w jej trakcie móc przedstawiać się w roli zwycięzców, którzy uratowali dla Polski 170 mld zł.

W Koalicji Obywatelskiej nie ma jednak paniki, że porozumienie rządu z KE zburzyłoby pomysł na kampanię. KO, niezależnie od formuły startu, zamierza postawić na kwestie gospodarcze, czyli kolejną piętę achillesową Zjednoczonej Prawicy w ostatnich kilkunastu miesiącach. - W tej kampanii tematy narzucają się same. To będzie kampania o chlebie. PiS chce, żeby była o czołgach, samolotach i laptopach, ale nie ma na to szans. Polacy chcą rozmawiać o tym, że codzienne życie jest drogie, a im dzieje się gorzej niż jeszcze niedawno - tłumaczy nam rozmówca z Platformy.

Politycy KO są też spokojni, że nawet pozyskanie jakichś środków z KPO przed wyborami nie zmieni antyunijnego wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. Przy czym zaznaczają, że przed jesienią nie będą to pieniądze, które na kimkolwiek zrobiłyby wrażenie. Do wypełnienia jest zbyt wiele tzw. kamieni milowych, a więc warunków, które KE stawia państwom członkowskim, zanim udostępni im środki z tzw. Europejskiego Funduszu Odbudowy.

- Kiedy jest się na równi pochyłej jak Zjednoczona Prawica, to już nic nie idzie. PiS nie ma dzisiaj niczego, co byłoby dla nich politycznym kołem zamachowym na kampanię - przekonuje w rozmowie z Interią polityk z kierownictwa PO.

Co z drugą kwestią, czyli kandydatem albo kandydatką na premiera? W tym kontekście, z oczywistych względów, najczęściej wymieniany jest Tusk. Rzecz w tym, że ma też największy negatywny elektorat ze wszystkich polityków opozycji. To sprawia, że jako kandydat na szefa rządu, zwłaszcza przy wspólnej liście opozycji, nie wywołuje powszechnego entuzjazmu.

Tyle że to wcale nie musi być problemem. Nasi rozmówcy są zgodni, że priorytetem Tuska jest pokonanie PiS-u, a nie powrót na fotel premiera. Chociaż - podkreślają - jako szef największej formacji opozycyjnej byłby naturalnym wyborem. - Donald jest gotów poświęcić wszystko, żeby wygrać. Był już premierem, i to długo, więc to nie jest coś, co go zaślepia - mówi nam jedno z naszych źródeł w Platformie. I dodaje: - Faktycznym zbawcą narodu Tusk będzie, wygrywając wybory i tworząc rząd, nawet jeśli to nie będzie rząd z nim samym na czele.

Inny z naszych rozmówców nie wyklucza manewru, w którym Tusk wystawi we wspomnianej roli kogoś z popularnych polityków PO. Podobnie jak to miało miejsce w wyborach prezydenckich z podmianą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, niezależnie od formuły startu? - Przekaz będzie taki, że to wynik wyborów zdecyduje, kto zostanie premierem, a Platforma w imię utworzenia demokratycznego rządu jest gotowa na daleko idące ustępstwa - konkluduje wieloletni polityk Platformy.