W skrócie Włodzimierz Czarzasty skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu ignorowanie rosnącego zagrożenia rakietowego dla Polski.

Lider Nowej Lewicy ocenił słowa Donalda Trumpa o przyjaźni z Władimirem Putinem jako trudny dylemat polityczny dla polskiej prawicy.

Czarzasty podkreślił, że decyzje o zestrzelaniu rosyjskich rakiet oraz wydaleniu ambasadora należą do kompetencji odpowiednich ministrów i wojskowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Sytuacje z takimi rakietami będą się zdarzały. My, jako Koalicja 15 października, to mówiliśmy. Pan prezydent Nawrocki mówił wtedy, że nie będzie się zwiększało zagrożenie, że go nie czuje. Jeśli prezydent nie ma węchu, to niech poogląda, niech skorzysta ze wzroku, bo to po prostu się dzieje - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty uderza w prawicę ws. Trumpa. "Chyba macie na kolanach odciski"

Lider Nowej Lewicy zapewnił także, że jest jednoznacznie krytyczny wobec słów Donalda Trumpa do Władimira Putina. Przypomnijmy, że nazwał go swoim przyjacielem, w czasie rozmowy tuż przed trójstronnym spotkaniem z Xi Jinpingiem.

- Nie jest to nowość w przypadku Trumpa. Myślę, że prezydent Nawrocki ma dylemat. Bo jeżeli powiedzenie: przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, jest nadal aktualne, to radziłbym panu Nawrockiemu to przemyśleć - zaznaczył Marszałek Sejmu.

Czarzasty stwierdził również, że słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych to cios dla polskiej prawicy. Jego zdaniem PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej też mają problem, ze względu na skandowanie "Donald Trump" w Sejmie RP, gdy ten został wybrany na prezydenta USA po raz drugi w 2025 roku.

- Myślę, że trzeba najpierw mieć logiczne pojęcie, jakąś analizę w głowie, a potem się wypowiadać. Kieruję to do Nawrockiego, Kaczyńskiego, Brauna i do wszystkich, którzy bezkrytycznie klęczą przed Trumpem. Chyba macie na kolanach odciski, tak mi się wydaje - dodał w tej sprawie.

Marszałek Sejmu, mimo uprzedniej krytyki, pochwalił również działania Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o jego relacje i negocjacje z Donaldem Trumpem. - Robi sporo dobrej roboty. Wydaje mi się, że to, co może załatwić, stara się załatwić - nadmienił, dodając jednak, że działa to na zasadzie "nawet ślepej kurze trafi się ziarno".

Czarzasty o podejściu Polski do Rosji. "Należy traktować ich, jak oni wszystkich innych"

Dziennikarze zadali pytanie Czarzastemu, czy Polska powinna wydalić ambasadora Rosji, po piątkowych uderzeniach rakiet Ch-101. Podkreślił jednak, że decyzja nie należy do niego, a do wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Dodał, że tego typu działania nie oznaczają zamknięcia placówki dyplomatycznej. Wtedy jego obowiązki przejmuje chargé d'affaires lub wytypowana do tego osoba.

- Myślę, że Rosjan należy traktować tak, jak oni wszystkich innych. Nie mówię, że arogancko, a stanowczo - podkreślił lider Nowej Lewicy.

Czarzasty powiedział również, że "dzięki mądrości Koalicji 15 października", Polska "nie poszła na podpuchy Nawrockiego czy Brauna" ws. Ukrainy. - Wiemy dobrze, jako odpowiedzialni politycy, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. W związku z tym uważam, że robota, którą robią Sikorski i Tusk, jest wykonywana dobrze - dodał.

Czarzasty odpowiedział również na pytanie dziennikarzy, czy powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie rakiety, które lecą w stronę Polski. - Od tego jest Kosiniak-Kamysz i generałowie. Drodzy państwo, jeżeli politycy zaczną zamieniać generałów, to stanie się rzecz najgorsza i najgłupsza - generałowie zaczną zamieniać polityków. O tym wspominał w sposób idiotyczny i głupi prezydent Nawrocki, że on i generałowie będą rządzić krajem - dodał Czarzasty.



