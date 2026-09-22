W skrócie Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że ujawnienie zakulisowych rozmów oznacza zerwanie porozumienia w sprawie nominacji ambasadorskich.

Marcin Przydacz mówił, że MSZ, Sikorski i prezydent uzgodnili "konstruktywne" porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich, lecz premier Donald Tusk się na nie nie zgodził.

Od 2024 roku trwa spór między MSZ a prezydentem na temat powoływania i odwoływania ambasadorów, a prezydent sprzeciwia się niektórym kandydaturom.

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Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie pytany był o wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, otwiera się w nowym oknie dla Interii w sprawie sporu o nominacje ambasadorskie.

Na pytanie dziennikarza Interii Jakuba Krzywieckiego, czy strony rządowa i prezydencka zgodziły się wymienić charge d'affairs ambasady RP w Waszyngtonie, otwiera się w nowym oknie Bogdana Klicha, otwiera się w nowym oknie, szef MSZ odparł, że jest "pierwszy do zgody".

"To znaczy, że zrywa porozumienie". Sikorski wprost o słowach Przydacza

- Rzeczywiście zakulisowe rozmowy były, ale jeśli ktoś je wywala do domeny publicznej, to znaczy, że zrywa porozumienie - oznajmił minister.

Dodał, że prezydent "może w każdej chwili podpisać 46 prawidłowo złożonych wniosków" w sprawie nominacji ambasadorskich - Do tego nie jest potrzebne żadne porozumienie - zaznaczył Sikorski.

Dopytywany, czy Bogdana Kicha może zastąpić ktoś inny, Sikorski odparł, że "nie". - Służy jako ambasador. Wydaje mi się, że dosłuży do końca kadencji - dodał.

Marcin Przydacz odpowiada szefowi MSZ. "Gracz bez uprawnień"

W odpowiedzi na te słowa Marcin Przydacz napisał w serwisie X, że Klich "nie jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym, tylko zwykłym kierownikiem placówki".

"W ramach porozumienia (zablokowanego przez premiera) pan minister Sikorski był gotów poświęcić pana Klicha na rzecz karier innych swoich kolegów na innych placówkach" - czytamy.

W kolejnym wpisie prezydencki minister oznajmił, że "porozumienie zostało wynegocjowane i zaakceptowane przez szefa MSZ". "Okazało się, że premier nie zgadza się na żadne porozumienie. Bez względu na jego treść. Szef MSZ okazał się graczem bez uprawnień" - oświadczył.

Zaznaczył, że do ustaleń doszło wiosną, a Pałac Prezydencki "wiele miesięcy czekał na zmianę zdania". "Skoro jednak pan minister rozpoczął kolejne kłamliwe ataki na prezydenta, uznaliśmy, że warto, aby opinia publiczna mogła wyrobić sobie zdanie znając cały kontekst" - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

"Ambasadorów nie ma, bo nie chce ich rząd. Jeśli rząd zmieni zdanie, zmieni się i sytuacja" - ocenił Przydacz.

Spór o ambasadorów. "Zgodziło się MSZ, Sikorski i prezydent"

Wcześniej Przydacz w wywiadzie dla Interii potwierdził, że w sprawie nominacji ambasadorskich "wynegocjowano konstruktywne porozumienie, na które zgodziło się MSZ, minister Sikorski i prezydent".

- Opierało się przede wszystkim na powrocie do przestrzegania prawa i zwyczaju, że kompetencje powoływania i odwoływania ambasadorów należą zgodnie z konstytucją do prezydenta - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Prezydencki minister potwierdził, że porozumienie dotyczyło kilkunastu placówek, na czele których stoją dyplomaci niemający statusu ambasadorów, w tym też w Stanach Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie.

Bogdan Klich miał zostać wycofany z ambasady w USA? "Premier się nie zgodził"

Według Przydacza uzgodniono, że Bogdana Klicha miałby zastąpić ambasador, który nie byłby politykiem Koalicji Obywatelskiej ani żadnej innej partii. Do porozumienia nie doszło, bo - jak mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej - premier Donald Tusk "zmienił zdanie".

- Dostaliśmy informację, że premier nie godzi się na żadne porozumienie w tej sprawie. Bez wskazania czy jakieś elementy mają być renegocjowane. Jak rozumiem, premier chce, aby nadal trwał konflikt. Nie interesuje go kwestia obrazu Rzeczypospolitej - ocenił Przydacz.

Współpracownik Nawrockiego twierdził również, że Sikorski "nie ma na tyle silnej pozycji w rządzie czy wręcz ma ją słabą, że nie jest w stanie przekonać premiera". - Jest tylko podwykonawcą jego woli - dodał prezydencki minister.

- Sikorski ma świadomość, że kiedyś był już ministrem spraw zagranicznych, został zastąpiony Grzegorzem Schetyną, otwiera się w nowym oknie. Być może teraz obawia się podobnej sytuacji i nie pozwala sobie na podmiotową grę - mówił Przydacz.

Nominacje ambasadorskie. Brak zgody Pałacu Prezydenckiego

Na początku września prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie powiedział, że "było bardzo blisko" porozumienia z resortem spraw zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich. Dodał, że porozumienie zostało wypracowane, ale "jakiś ze zwierzchników" szefa MSZ zadecydował, że porozumienia z prezydentem nie mogą być realizowane.

Od 2024 roku trwa spór dotyczący nominacji ambasadorskich na linii MSZ - prezydent. W marcu 2024 roku Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda, otwiera się w nowym oknie podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów - działają w randze chargé d'affaires. Po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich wciąż trwa. Prezydent sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d'affaires we Włoszech, otwiera się w nowym oknie.

Zgodnie z art. 39 ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.



