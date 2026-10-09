Jesienne załamanie w Polsce. Pogoda niesie nie tylko wichury

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Całkowicie wywiało z Polski spokojną pogodę. Wichury w północnych rejonach kraju prędko się nie skończą. Od rana miejscami notuje się porywy sięgające około 100 km/h. Do tego dojdą opady deszczu, a w górach również śniegu. Powieje też chłodem: w całym kraju będzie o nawet 10 stopni mniej niż w czwartek.

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Sztorm na Bałtyku. Wichury w piątek opanują całą północną część kraju, do tego dojdzie poważne ochłodzenie
Wichury na północy Polski utrzymają się przez dużą część piątku. Będzie chłodno, pochmurnie i deszczowo w większości krajuPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

"Przed nami chłodny, deszczowy i bardzo wietrzny dzień" - nie zostawia wątpliwości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Całkowicie skończył się okres babiego lata i w piątek tylko w niewielkiej części kraju będzie spokojnie. Wciąż aktualne są ostrzeżenia przed wichurami w wielu regionach na północy.

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Pogoda się załamała. Mocno to odczujemy

Nad morzem niebezpieczne wichury trwają od samego rana. W Ustce zmierzono porywy wiatru o prędkości 97 km/h. Według prognoz w kolejnych godzinach możliwe będą podmuchy sięgające około 100 km/h.

W piątek rano mocno wiało też na południowym wschodzie: w rejonie Lubelszczyzny i Podkarpacia notowano porywy wiatru na do 70 km/h, tam jednak pogoda wkrótce się uspokoi, a wiatr osłabnie.

Cały czas aktualne są ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alerty obejmują nadmorską część Pomorza i powiat sławieński na Pomorzu Zachodnim - utrzymają się one do godz. 15:00.

Żółte ostrzeżenia przed wichurami obejmują prawie całe województwo warmińsko-mazurskie (bez krańców południowych) oraz północne rejony Podlasia - te ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 18:00.

Mapa Europy ilustrująca maksymalne porywy wiatru, z najsilniejszymi podmuchami zaznaczonymi odcieniami czerwieni i fioletu, obejmującymi północno-zachodnią Europę, Wyspy Brytyjskie oraz regiony centralne i północne kontynentu.
Wichury na północy utrzymają się przez dużą część dnia. Miejscami podmuchy osiągną około 100 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

Piątek nie będzie przyjemnym dniem. W zdecydowanej większości kraju będzie pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej popada na wschodzie, gdzie suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego w Karpatach może też padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Łagodniejsza aura ograniczy się do południowo-zachodniej Polski. Tylko tam będzie bardziej pogodnie i bez opadów.

Silny wiatr i przelotne deszcze nie będą jedynymi zmianami na gorsze w porównaniu z początkiem tygodnia. Po wielu ciepłych dniach tym razem będziemy się mierzyć ze zdecydowanie niższymi temperaturami.

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Na jednym załamaniu się nie skończy. Pogoda będzie jeszcze gorsza

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

W całym kraju powieje chłodem. Wyraźny spadek na termometrach

W czwartek było bardzo ciepło, jak na jesień, zwłaszcza na południowym wschodzie. W Przemyślu i Tarnowie zanotowano wówczas 25,3 st. C. Teraz, nawet w najcieplejszych miejscach będzie o nawet 10 stopni mniej.

Będzie chłodno w całym kraju. Termometry pokażą przeważnie od 11 do maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Podlasiu, gdzie lokalnie zanotujemy nie więcej niż około 10 stopni, a na terenach podgórskich Karpat synoptycy prognozują około 8 st. C.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, gdzie większość kraju pokrywa kolor niebieski oznaczający obszary chłodniejsze od normy, a na południowym wschodzie i częściowo na wschodzie widoczne są żółte odcienie, sugerujące cieplejsze ...
W porównaniu z czwartkiem będzie o nawet 10 stopni mniej. W najcieplejszych rejonach nie mamy co liczyć na więcej niż 15 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu dużego zachmurzenia, deszczu i niebezpiecznego wiatru pogoda w całej Polsce będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Mapa Polski z rozróżnieniem stref według stopnia niedoboru wody, większość kraju w odcieniach czerwieni oznaczających obszary bardzo słabo lub niekorzystnie zaopatrzone w wodę, południowo-wschodnia część zaznaczona jako obszar z wyraźnym niedoborem, z ...
Ze względu na wichury, duże zachmurzenie, deszcze niskie temperatury warunki niemal wszędzie będą niekorzystne przez cały dzieńIMGWmateriał zewnętrzny

Nieco lepiej pod tym względem będzie pod koniec dnia, kiedy wiatr osłabnie i na południowym wschodzie warunki zmienią się na obojętne.

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