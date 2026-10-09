"Przed nami chłodny, deszczowy i bardzo wietrzny dzień" - nie zostawia wątpliwości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Całkowicie skończył się okres babiego lata i w piątek tylko w niewielkiej części kraju będzie spokojnie. Wciąż aktualne są ostrzeżenia przed wichurami w wielu regionach na północy.

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Pogoda się załamała. Mocno to odczujemy

Nad morzem niebezpieczne wichury trwają od samego rana. W Ustce zmierzono porywy wiatru o prędkości 97 km/h. Według prognoz w kolejnych godzinach możliwe będą podmuchy sięgające około 100 km/h.

W piątek rano mocno wiało też na południowym wschodzie: w rejonie Lubelszczyzny i Podkarpacia notowano porywy wiatru na do 70 km/h, tam jednak pogoda wkrótce się uspokoi, a wiatr osłabnie.

Cały czas aktualne są ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alerty obejmują nadmorską część Pomorza i powiat sławieński na Pomorzu Zachodnim - utrzymają się one do godz. 15:00.

Żółte ostrzeżenia przed wichurami obejmują prawie całe województwo warmińsko-mazurskie (bez krańców południowych) oraz północne rejony Podlasia - te ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 18:00.

Wichury na północy utrzymają się przez dużą część dnia. Miejscami podmuchy osiągną około 100 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Piątek nie będzie przyjemnym dniem. W zdecydowanej większości kraju będzie pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej popada na wschodzie, gdzie suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego w Karpatach może też padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Łagodniejsza aura ograniczy się do południowo-zachodniej Polski. Tylko tam będzie bardziej pogodnie i bez opadów.

Silny wiatr i przelotne deszcze nie będą jedynymi zmianami na gorsze w porównaniu z początkiem tygodnia. Po wielu ciepłych dniach tym razem będziemy się mierzyć ze zdecydowanie niższymi temperaturami.

W całym kraju powieje chłodem. Wyraźny spadek na termometrach

W czwartek było bardzo ciepło, jak na jesień, zwłaszcza na południowym wschodzie. W Przemyślu i Tarnowie zanotowano wówczas 25,3 st. C. Teraz, nawet w najcieplejszych miejscach będzie o nawet 10 stopni mniej.

Będzie chłodno w całym kraju. Termometry pokażą przeważnie od 11 do maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Podlasiu, gdzie lokalnie zanotujemy nie więcej niż około 10 stopni, a na terenach podgórskich Karpat synoptycy prognozują około 8 st. C.

W porównaniu z czwartkiem będzie o nawet 10 stopni mniej. W najcieplejszych rejonach nie mamy co liczyć na więcej niż 15 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu dużego zachmurzenia, deszczu i niebezpiecznego wiatru pogoda w całej Polsce będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Ze względu na wichury, duże zachmurzenie, deszcze niskie temperatury warunki niemal wszędzie będą niekorzystne przez cały dzień IMGW materiał zewnętrzny

Nieco lepiej pod tym względem będzie pod koniec dnia, kiedy wiatr osłabnie i na południowym wschodzie warunki zmienią się na obojętne.

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