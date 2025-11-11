Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia oraz północna pozostają w obszarze oddziaływania głębokiego niżu z ośrodkiem położonym na zachód od Irlandii. Pod wpływem płytkiego niżu jest również południowo-wschodnia część naszego kontynentu.

Nad pozostałym obszarem Europy, również nad Polską, pogodę kształtuje obszar lekko podwyższonego ciśnienia. Na zachodzie kraju zaznacza się już jednak płytka zatoka obniżonego ciśnienia z frontem okluzji.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami

We wtorek prognozowanie jest zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami pojawią słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Obowiązuje on w północno-zachodniej części kraju do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami IMGW materiał zewnętrzny

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około 9 stopni C na przeważającym obszarze kraju, do 11 stopni C na południu kraju. Wiatr będzie słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z wtorku na środę pojawi się zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe na południu i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem.

Prognozowane są także silne zamglenia, lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 7 stopni C. Wiatr będzie słaby, w pasie nadmorskim okresami umiarkowany, z sektora południowo-zachodniego.

Prognoza pogody na środę. W części kraju opady deszczu

W środę prognozowane jest zachmurzenie małe do umiarkowanego, okresami duże, głównie na wschodzie kraju i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z sektora południowo-zachodniego.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Rano możliwe są silne zamglenia i zanikająca mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna około 10 stopni C. Wiatr słaby, zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże. Silne zamglenia lub mgły ograniczająca widzialność do około 300 m. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie około 7 stopni C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Miejscami możliwe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie około 9 stopni C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

