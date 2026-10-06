Jesień zaczyna zmieniać charakter. Nadciągają ciemne chmury i deszcz

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Od wielu dni jest pogodnie i słonecznie, jednak we wtorek nie będzie tak w całej Polsce. Po południu pogoda zacznie się psuć na północy - tam z czasem zacznie padać. Mieszkańcy reszty kraju dalej będą się mogli cieszyć przyjazną aurą, nie licząc porannych gęstych mgieł.

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Ludzie czekający na wjazd koleją gondolową na Kasprowy Wierch. W centrum i na południu w ciągu dnia pogoda będzie przyjemna
Pogoda we wtorek znowu będzie przeważnie słoneczna i przyjazna, jednak na północy po południu warunki się pogorsząPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Na południu rano miejscami utrzymują się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Najdłużej będą obecne lokalnie w dolinach rzecznych, na obszarach podmokłych oraz w pobliżu zbiorników wodnych - tam trzeba się z nimi liczyć do godzin przedpołudniowych - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia pogoda wyraźnie się poprawi, ale nie wszędzie.

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Niż coraz bliżej. Do Polski wracają opady

Przez wiele dni nasz kraj znajdował się pod wpływem kolejnych wyżów i we wtorek jeden z nich - Dieter - także da o sobie znać, jednak z zachodu powoli zbliży się niż Felicia. Oznacza to, że już nie wszędzie będzie całkiem spokojnie.

Wtorek w przeważającej części kraju będzie pogodny, jednak na północy z czasem zacznie się chmurzyć i tam po południu popada słaby deszcz.

Poranne mgły na południu będą sporym utrudnieniem, jednak kiedy już znikną, to w większości Polski pogoda dalej będzie przyjemna, zwłaszcza jak na tę porę roku.

Wciąż będzie ciepło: od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 20 w centrum do 22 stopni na południu. Dzięki temu, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, nie doświadczymy uczucia chłodu.

Mapa Polski przedstawiająca anomalię temperatury powietrza w stopniach Celsjusza względem średniej z lat 1991-2020, z przewagą wyższych wartości na niemal całym obszarze kraju, szczególnie w południowej i południowo-zachodniej części.
We wtorek temperatury będą wysokie jak na październik, zwłaszcza w centrum i na południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Gorzej pod tym względem będzie w drugiej połowie dnia na północnym wschodzie, gdzie mocniej powieje.

Pod koniec wtorku oraz w nocy znowu trzeba się liczyć z utrudnieniami.

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Mgły rano i w nocy. Pojawią się w tych samych miejscach

Warunki we wtorek nigdzie nie będą wymagające. Na północy, czyli na terenach będących pod wpływem nadciągającego niżu, będą one obojętne. W pozostałych rejonach kraju jednak pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm przez cały dzień.

Mapa biometeorologiczna Polski z prognozą na 6 października 2026, przedstawiająca podział kraju na strefy korzystnych i niekorzystnych warunków biometeorologicznych, z przewagą korzystnych warunków w centralnej i południowej części oraz oznaczeniami zm...
W zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne przez praktycznie cały wtorekIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca w dalszym ciągu na północy może słabo popadać. W nocy w południowej części kraju natomiast znowu pojawią się mgły. Miejscami mogą tam ograniczać widzialność do około 200 metrów.

Nigdzie nie powinno być przymrozków - w najchłodniejszych kotlinach górskich będzie około zera stopni.

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