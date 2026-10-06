Na południu rano miejscami utrzymują się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Najdłużej będą obecne lokalnie w dolinach rzecznych, na obszarach podmokłych oraz w pobliżu zbiorników wodnych - tam trzeba się z nimi liczyć do godzin przedpołudniowych - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia pogoda wyraźnie się poprawi, ale nie wszędzie.

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Niż coraz bliżej. Do Polski wracają opady

Przez wiele dni nasz kraj znajdował się pod wpływem kolejnych wyżów i we wtorek jeden z nich - Dieter - także da o sobie znać, jednak z zachodu powoli zbliży się niż Felicia. Oznacza to, że już nie wszędzie będzie całkiem spokojnie.

Wtorek w przeważającej części kraju będzie pogodny, jednak na północy z czasem zacznie się chmurzyć i tam po południu popada słaby deszcz.

Poranne mgły na południu będą sporym utrudnieniem, jednak kiedy już znikną, to w większości Polski pogoda dalej będzie przyjemna, zwłaszcza jak na tę porę roku.

Wciąż będzie ciepło: od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 20 w centrum do 22 stopni na południu. Dzięki temu, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, nie doświadczymy uczucia chłodu.

We wtorek temperatury będą wysokie jak na październik, zwłaszcza w centrum i na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Gorzej pod tym względem będzie w drugiej połowie dnia na północnym wschodzie, gdzie mocniej powieje.

Pod koniec wtorku oraz w nocy znowu trzeba się liczyć z utrudnieniami.

Mgły rano i w nocy. Pojawią się w tych samych miejscach

Warunki we wtorek nigdzie nie będą wymagające. Na północy, czyli na terenach będących pod wpływem nadciągającego niżu, będą one obojętne. W pozostałych rejonach kraju jednak pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm przez cały dzień.

W zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne przez praktycznie cały wtorek IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca w dalszym ciągu na północy może słabo popadać. W nocy w południowej części kraju natomiast znowu pojawią się mgły. Miejscami mogą tam ograniczać widzialność do około 200 metrów.

Nigdzie nie powinno być przymrozków - w najchłodniejszych kotlinach górskich będzie około zera stopni.

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