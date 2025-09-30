Ostatni dzień września od samego początku jest chłodny. O godz. 7:00 w części Dolnego Śląska wciąż panowały lekkie przymrozki - w Jeleniej Górze zanotowano -0,1 st. C, podczas gdy o tej samej porze na Helu było 10,1 st. C. W kolejnych godzinach chłodno będzie w całym kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z zimowym akcentem

Wysoko w górach leży śnieg i wiele wskazuje na to, że będzie go przybywać. We wtorek w Karpatach, na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza oraz na Śnieżniku synoptycy IMGW spodziewają się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W szczytowych partiach Tatr możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Na niżej położonych terenach pogoda również nie zachwyci. W większości kraju będzie pochmurnie, choć na północy i zachodnich krańcach Polski możliwe będą większe przejaśnienia.

W wielu miejscach, szczególnie na południu i w centrum, popada deszcz. W centrum możliwe będą też słabe burze, które przyniosą większe opady, lokalnie dochodzące do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczowo może być praktycznie w całym kraju. Miejscami w centrum możliwe będą również słabe burze

30 września chłodny i nieprzyjemny

Dzień będzie chłodny, szczególnie w Bieszczadach i na Podhalu, gdzie będzie 7-8 stopni. W większości kraju nie będzie więcej niż około 12 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie maksymalnie można liczyć na 14 stopni.

Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w centrum, na północy i zachodzie w ciągu dnia warunki przejściowo poprawią się do obojętnych

Przez cały dzień na południowym wschodzie i wschodzie warunki będą niekorzystne. W reszcie kraju będzie podobnie, choć w ciągu dnia w trakcie przejaśnień warunki przejściowo staną się obojętne.

