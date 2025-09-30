Jesień z dodatkiem zimy. 30 września nie będzie przyjemny

Po mroźnym poranku nastanie niewiele cieplejszy dzień. We wtorek pogoda będzie bardzo nieprzyjemna, z deszczem i przenikliwym chłodem w wielu miejscach kraju. Lokalnie na termometrach nie zobaczymy więcej niż 7-8 stopni. Wysoko w górach znowu sypnie śniegiem.

Śnieg na Kasprowym Wierchu. 30 września w górnych częściach Tatr może spaść kolejne 5 cm
Śnieg na Kasprowym Wierchu. 30 września w górnych częściach Tatr może spaść kolejne 5 cm

Ostatni dzień września od samego początku jest chłodny. O godz. 7:00 w części Dolnego Śląska wciąż panowały lekkie przymrozki - w Jeleniej Górze zanotowano -0,1 st. C, podczas gdy o tej samej porze na Helu było 10,1 st. C. W kolejnych godzinach chłodno będzie w całym kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z zimowym akcentem

Wysoko w górach leży śnieg i wiele wskazuje na to, że będzie go przybywać. We wtorek w Karpatach, na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza oraz na Śnieżniku synoptycy IMGW spodziewają się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W szczytowych partiach Tatr możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Na niżej położonych terenach pogoda również nie zachwyci. W większości kraju będzie pochmurnie, choć na północy i zachodnich krańcach Polski możliwe będą większe przejaśnienia.

Najbliższe dni i noce będą chłodne, pochmurne i nieprzyjemne. Na południu trzeba się liczyć z przygruntowymi przymrozkami dochodzącymi do około -3 stopni Celsjusza
Chłodno za dnia, mroźnie w nocy. To nie będzie przyjemny tydzień

    W wielu miejscach, szczególnie na południu i w centrum, popada deszcz. W centrum możliwe będą też słabe burze, które przyniosą większe opady, lokalnie dochodzące do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

    Mapa synoptyczna Polski z zaznaczonymi obszarami opadów atmosferycznych o różnym natężeniu, przedstawiająca lokalizacje i intensywność deszczu z podziałem na kolory, obejmująca część północno-wschodniej Europy.
    Deszczowo może być praktycznie w całym kraju. Miejscami w centrum możliwe będą również słabe burze

    30 września chłodny i nieprzyjemny

    Dzień będzie chłodny, szczególnie w Bieszczadach i na Podhalu, gdzie będzie 7-8 stopni. W większości kraju nie będzie więcej niż około 12 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie maksymalnie można liczyć na 14 stopni.

    Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

    Mapa Polski z zaznaczonymi regionami o różnych warunkach biometeorologicznych na dzień 30 września 2025 roku, z dominującą barwą jasnoróżową i czerwonym obszarem obejmującym południowo-wschodnią część kraju; legenda po prawej stronie wyjaśniająca oznac...
    Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w centrum, na północy i zachodzie w ciągu dnia warunki przejściowo poprawią się do obojętnych

    Przez cały dzień na południowym wschodzie i wschodzie warunki będą niekorzystne. W reszcie kraju będzie podobnie, choć w ciągu dnia w trakcie przejaśnień warunki przejściowo staną się obojętne.

    Po chłodniejszym początku kalendarzowej jesieni pojawi się szansa na ocieplenie. Druga połowa października na wschodzie Polski może być przyjemniejsza
    Jesień szykuje kilka niespodzianek. Niektóre mogą się nam spodobać

