Jesień z dodatkiem zimy. 30 września nie będzie przyjemny
Po mroźnym poranku nastanie niewiele cieplejszy dzień. We wtorek pogoda będzie bardzo nieprzyjemna, z deszczem i przenikliwym chłodem w wielu miejscach kraju. Lokalnie na termometrach nie zobaczymy więcej niż 7-8 stopni. Wysoko w górach znowu sypnie śniegiem.
Ostatni dzień września od samego początku jest chłodny. O godz. 7:00 w części Dolnego Śląska wciąż panowały lekkie przymrozki - w Jeleniej Górze zanotowano -0,1 st. C, podczas gdy o tej samej porze na Helu było 10,1 st. C. W kolejnych godzinach chłodno będzie w całym kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda z zimowym akcentem
Wysoko w górach leży śnieg i wiele wskazuje na to, że będzie go przybywać. We wtorek w Karpatach, na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza oraz na Śnieżniku synoptycy IMGW spodziewają się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W szczytowych partiach Tatr możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.
Na niżej położonych terenach pogoda również nie zachwyci. W większości kraju będzie pochmurnie, choć na północy i zachodnich krańcach Polski możliwe będą większe przejaśnienia.
W wielu miejscach, szczególnie na południu i w centrum, popada deszcz. W centrum możliwe będą też słabe burze, które przyniosą większe opady, lokalnie dochodzące do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
30 września chłodny i nieprzyjemny
Dzień będzie chłodny, szczególnie w Bieszczadach i na Podhalu, gdzie będzie 7-8 stopni. W większości kraju nie będzie więcej niż około 12 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie maksymalnie można liczyć na 14 stopni.
Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany.
Przez cały dzień na południowym wschodzie i wschodzie warunki będą niekorzystne. W reszcie kraju będzie podobnie, choć w ciągu dnia w trakcie przejaśnień warunki przejściowo staną się obojętne.
