Nad Polską umiejscowił się rozległy wyż Arno, który przez dłuższy czas nie dopuści do nas praktycznie żadnych opadów. Będzie słonecznie i spokojnie w całym kraju, i to nie tylko w poniedziałek - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysokie temperatury pojawią się w ciągu dnia, ale poranki wciąż będą chłodne.

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Pogoda chłodna rano, spokojna w ciągu dnia. Będzie spokojnie

Wyżowa, bezchmurna pogoda oznacza łagodną aurę, ale też jednocześnie chłodne poranki. Tak było w poniedziałek, szczególnie na wschodzie i południu. O godz. 7:00 najchłodniejsza była Jelenia Góra, gdzie zanotowano 2,8 st. C, podczas gdy najcieplejsze o tej porze było Świnoujście - tam było 12,8 st. C. Kolejne godziny będą wyraźnie cieplejsze.

"Początek tygodnia przyniesie nam sporo słońca i przyjemne temperatury. W większości kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe" - czytamy w prognozie IMGW.

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Rano na wschodzie i południu trzeba uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kiedy się rozproszą, praktycznie wszędzie niebo będzie czyste i bezchmurne. Tylko lokalnie na północy i północnym zachodzie okresami pojawi się więcej chmur, jednak nawet tam nie będzie padać.

Po chłodnym poranku czeka nas znacznie cieplejszy dzień, zwłaszcza w zachodniej części kraju.

Po chłodnym poranku zdecydowana zmiana. Wyraźnie powyżej 20 stopni

Poranny chłód skończy się dość szybko, a kiedy już na niebie pojawi się słońce, zostanie z nami na dłużej i wynagrodzi mniej przyjemny początek dnia wyższymi temperaturami.

Najchłodniej w poniedziałek będzie na północnym wschodzie, gdzie synoptycy prognozują 17 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach Polski będzie powyżej 20 stopni: w centrum około 21, a na zachodzie do 24 st. C.

Poranne ochłodzenie zniknie bez śladu i poniedziałek będzie dość ciepły w całym kraju, szczególnie na zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie obniży temperatury odczuwalnej.

Wyż Arno pozostanie z nami przez dłuższy czas i prognozy wskazują, że przez praktycznie cały tydzień nie dopuści do większych zmian w pogodzie. Będzie więc słonecznie i bez opadów oraz ciepło przez wiele kolejnych dni.

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