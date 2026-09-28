Jesień w Polsce zmienia charakter. Przyczyni się do tego rozległy wyż

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Możemy zapomnieć o deszczu, i to na dłuższy czas. Rozległy wyż sprawi, że w całym kraju będzie słonecznie i praktycznie bezchmurnie, nie tylko w poniedziałek. Pierwsze godziny dnia będą chłodne, ale kolejne przyniosą miejscami nawet 24 stopnie Celsjusza.

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Słoneczna i spokojna pogoda od rana do wieczora w poniedziałek. IMGW prognozuje w ciągu dnia miejscami 24 st. C
Pogoda w Polsce będzie efektem rozległego wyżu Arno, który umiejscowił się nad Polską. W ciągu dnia będzie ciepło i słoneczniePAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Nad Polską umiejscowił się rozległy wyż Arno, który przez dłuższy czas nie dopuści do nas praktycznie żadnych opadów. Będzie słonecznie i spokojnie w całym kraju, i to nie tylko w poniedziałek - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysokie temperatury pojawią się w ciągu dnia, ale poranki wciąż będą chłodne.

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Pogoda chłodna rano, spokojna w ciągu dnia. Będzie spokojnie

Wyżowa, bezchmurna pogoda oznacza łagodną aurę, ale też jednocześnie chłodne poranki. Tak było w poniedziałek, szczególnie na wschodzie i południu. O godz. 7:00 najchłodniejsza była Jelenia Góra, gdzie zanotowano 2,8 st. C, podczas gdy najcieplejsze o tej porze było Świnoujście - tam było 12,8 st. C. Kolejne godziny będą wyraźnie cieplejsze.

"Początek tygodnia przyniesie nam sporo słońca i przyjemne temperatury. W większości kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe" - czytamy w prognozie IMGW.

Rano na wschodzie i południu trzeba uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kiedy się rozproszą, praktycznie wszędzie niebo będzie czyste i bezchmurne. Tylko lokalnie na północy i północnym zachodzie okresami pojawi się więcej chmur, jednak nawet tam nie będzie padać.

Po chłodnym poranku czeka nas znacznie cieplejszy dzień, zwłaszcza w zachodniej części kraju.

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Po chłodnym poranku zdecydowana zmiana. Wyraźnie powyżej 20 stopni

Poranny chłód skończy się dość szybko, a kiedy już na niebie pojawi się słońce, zostanie z nami na dłużej i wynagrodzi mniej przyjemny początek dnia wyższymi temperaturami.

Najchłodniej w poniedziałek będzie na północnym wschodzie, gdzie synoptycy prognozują 17 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach Polski będzie powyżej 20 stopni: w centrum około 21, a na zachodzie do 24 st. C.

Mapa Polski i krajów ościennych z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, prezentująca wyraźne ocieplenie na zachodzie oraz stopniowe ochładzanie w kierunku wschodnim, oznaczone różnymi odcieniami żółci, pomarańczu i czerwieni.
Poranne ochłodzenie zniknie bez śladu i poniedziałek będzie dość ciepły w całym kraju, szczególnie na zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie obniży temperatury odczuwalnej.

Wyż Arno pozostanie z nami przez dłuższy czas i prognozy wskazują, że przez praktycznie cały tydzień nie dopuści do większych zmian w pogodzie. Będzie więc słonecznie i bez opadów oraz ciepło przez wiele kolejnych dni.

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