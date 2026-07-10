Jesień w lipcu trzyma się mocno. Lato ukryje się w części kraju

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Deszcz już pada i nie przestanie przez wiele godzin. Piątek na wschodzie jest mokry i przez praktycznie cały dzień się to nie zmieni. Oprócz ulew trzeba też w wielu miejscach uważać na burze. Znowu zarysuje się wyraźny podział na cieplejszy zachód i zdecydowanie chłodniejszy wschód, gdzie temperatury są niższe o niemal 10 stopni.

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Deszcz i ciemne chmury skupią się na wschodniej części Polski. Wyraźnie spokojniej będzie na zachodzie
Deszcz w Warszawie. W piątek taka sama, a nawet gorsza pogoda wystąpi w wielu innych miastach na wschodzieARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Wschodnia i północno-wschodnia Polska wciąż znajduje się pod wpływem niżu Bernadette, który jeszcze się nie wypełnił. To oznacza zdecydowanie gorszą pogodę w tej części kraju niż na zachodzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wschodzie aura będzie zdecydowanie bardziej jesienna niż letnia.

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Deszcz nie chce przestać padać. Pogoda wciąż wymagająca

Tak jak w poprzednich dniach tygodnia deszczowe chmury znowu zakryją dużą część kraju. W piątek deszcz od rana pada na północnym wschodzie. Od czwartku wieczorem spadło lokalnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. "W kolejnych godzinach spodziewane są dalsze opady o podobnym natężeniu, lokalnie możliwe będą również burze" - informuje IMGW.

To te same rejony, w których wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Żółte ostrzeżenia obowiązują do godz. 18:00 na Podlasiu, Warmii, Mazurach, północnej i wschodniej części Mazowsza oraz na północnej Lubelszczyźnie.

Możliwe, że w piątek pojawią się tam burze z ulewami, które w niektórych miejscach sprowadzą opady dochodzące do 35 litrów wody oraz drobny grad i porywy wiatru o prędkości do 60-65 km/h.

Mapa pogodowa przedstawia prognozowane opady deszczu w różnych regionach, z zaznaczonymi obszarami intensywnych burz i lokalnymi komórkami opadowymi; widoczne są także izobary oraz oznaczenie wyżu atmosferycznego w południowo-zachodniej części kraju.
Deszczowa i burzowa aura na wschodzie utrzyma się przez większość dniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Zdecydowanie lepszej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej Polski. Tam będzie znacznie pogodniej i cieplej.

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Wyraźna różnica temperatur. Jesień na wschodzie

Utworzył się wyraźny podział na bardziej deszczowy i chłodniejszy wschód oraz spokojniejszy zachód, gdzie temperatury w ciągu dnia będą zdecydowanie wyższe.

Na Suwalszczyźnie w najcieplejszych godzinach dnia nie można liczyć na więcej niż 17 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju będzie pod tym względem będzie lepiej: około 21 st. C w centrum do nawet 25 stopni na zachodzie.

Mapa Polski i Niemiec z wyraźnym kontrastem temperatur; zachodnia część mapy w intensywnych odcieniach pomarańczowego wskazuje na anomalie ciepła, podczas gdy wschodnia część Polski pokryta jest chłodnymi, niebieskimi barwami symbolizującymi anomalie z...
Wschodnia połowa Polski będzie wyraźnie chłodniejsza od zachodniej, miejscami o niemal 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami porywisty wiatr może jeszcze obniżać temperaturę odczuwalną, choć przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Tylko w trakcie burz może osiągać do 65 km/h, podmuchy o podobnej mocy mogą też występować wysoko w Bieszczadach i Sudetach.

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