Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jesień jeszcze nas zaskoczy. Choć jej początek przyniósł zdecydowane ochłodzenie, a wkrótce być może będziemy musieli się pogodzić z pierwszymi przymrozkami, pogoda nie zawsze będzie nieprzyjemna. Możliwe, że w drugiej połowie października zrobi się wyraźnie cieplej niż zazwyczaj. Rosną szanse na złotą polską jesień.

Po chłodniejszym początku kalendarzowej jesieni pojawi się szansa na ocieplenie. Druga połowa października na wschodzie Polski może być przyjemniejsza
Po chłodniejszym początku kalendarzowej jesieni pojawi się szansa na ocieplenie. Druga połowa października na wschodzie Polski może być przyjemniejsza

  • Początek jesieni przyniósł spore ochłodzenie i możliwe pierwsze nocne przymrozki.
  • Pogoda może być znacznie przyjemniejsza drugiej połowie października. Wtedy może być cieplej niż zwykle o tej porze roku.
  • Bardziej wymagających warunków w październiku mogą się spodziewać mieszkańcy północno-zachodniej Polski.
Nadejście kalendarzowej jesieni od razu odczuliśmy w pogodzie. Po ciepłym i spokojnym poniedziałku nadszedł znacznie chłodniejszy wtorek. W całym kraju będzie nie więcej niż kilkanaście stopni i do takich warunków powinniśmy się przyzwyczaić. Chłodno będzie za dnia, a nocami możliwe będą pierwsze przymrozki. Jesień nie zawsze jednak będzie tak wyglądać. W październiku czekają nas jeszcze cieplejsze dni - wynika z prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jesień w całej Polsce, nocą możliwe przymrozki

Najbliższy okres nie zachwyci temperaturami, a najchłodniej będzie na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Tam w niektóre dni nie będzie więcej niż około 13 stopni, zaś na terenach podgórskich słupki na termometrach mogą nie przekroczyć bariery 10 stopni Celsjusza.

Mapa prognozy maksymalnych temperatur powietrza dla Polski na kolejne dni podana w stopniach Celsjusza z podziałem na województwa
Pierwszy dzień jesieni 2025 roku przyniósł wyraźne ochłodzenie, które utrzyma się przez kolejne tygodnieIMGWmateriał zewnętrzny

Zmiany szczególnie mocno będzie można odczuć w nocy. Wówczas miejscami na południu i północnym wschodzie przy gruncie mogą panować ujemne temperatury. Możliwe, że pierwsze przygruntowe przymrozki wystąpią lokalnie w nocy z wtorku na środę. W kolejnych nocach ta sytuacja może się powtórzyć.

W najbliższych tygodniach na wyraźną poprawę raczej nie mamy co liczyć. Kolejne dni będą chłodne, z typowo jesienną pogodą, jednak z czasem warunki mogą się poprawić. Istnieje spora szansa, że druga połowa października będzie bardziej przyjazna.

    Pogoda długoterminowa na październik. Szansa na złotą polską jesień

    Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe udostępnione przez IMGW to mamy szansę na złotą polską jesień. Możliwe że od drugiego tygodnia października będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku.

    W drugiej połowie tego miesiąca na północy i wschodzie Polski na termometrach możemy zobaczyć wartości wyższe o ponad półtora, a nad morzem i na północnym wschodzie nawet o ponad dwa stopnie Celsjusza od średniej wieloletniej.

    Mapa Polski prezentująca anomalię średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 w podziale na tygodnie od końca września do początku listopada, z danymi liczbowymi na tle mapy dla każdego regionu.
    Pierwsza część października może być wyraźnie chłodniejsza niż druga połowa miesiąca. Cieplej może być na wschodzie PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

    Cała wschodnia połowa kraju w październiku może się okazać cieplejsza niż zazwyczaj. W tej części Polski suma opadów zmieści się w normie, więc choć nie zabraknie deszczowych i mniej przyjemnych dni, to możemy liczyć również na okresy lepszej aury. W połączeniu z wyższymi niż zwykle temperaturami daje to realną szansę na złotą polską jesień, szczególnie w tych rejonach kraju.

    Na północnym wschodzie pogoda może się okazać bardziej wymagająca. Tam w październiku temperatury powinny być typowe dla tego miesiąca, jednak eksperci spodziewają się więcej deszczowych dni.

    Mapa Polski z prognozą średniej temperatury oraz sumy opadów na październik 2025 roku dla poszczególnych miast, gdzie temperatury i opady przedstawione są za pomocą ikon i kolorów, zgodnie z legendą po prawej stronie.
    Wschodnia połowa Polski w październiku ma większą szansę na złotą Polską jesień - wskazuje prognoza długoterminowa IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    Chociaż eksperci do prognozowania pogody wykorzystują najnowocześniejszą technologię, warto pamiętać o tym, że prognozowanie na tak długi okres jest niezwykle trudne. Pogoda długoterminowa obarczona jest dużym ryzykiem błędu, a kolejne prognozy mogą się znacznie różnić od obecnych. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

