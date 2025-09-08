Jesień rozpycha się w Polsce. To nie będą spokojne dni

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Przewagę w pogodzie zdobywa jesień. Czekają nas bardzo pochmurne, deszczowe i burzowe dni. Aura w praktycznie całym kraju będzie nieprzyjemna w wielu miejscach. Choć miejscami będzie nawet 27 stopni, poczujemy wyraźniejsze ochłodzenie, zwłaszcza pod koniec tygodnia.

Przez najbliższy czas czekają nas deszczowe i burzowe dni. Pod koniec tygodnia zrobi się też wyraźnie chłodniej
Przez najbliższy czas czekają nas deszczowe i burzowe dni. Pod koniec tygodnia zrobi się też wyraźnie chłodniejPAP/Darek Delmanowicz/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kolejny tydzień września przyniesie w całej Polsce deszcz, burze i spore wahania temperatur.
  • Noce będą chłodne, zwłaszcza w rejonach podgórskich, a za dnia temperatury nie wszędzie przekroczą 20 stopni.
  • Koniec tygodnia będzie wyraźnie chłodniejszy od jego pierwszej części.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Kolejny tydzień września zapowiada się deszczowo, w wielu miejscach wystąpią burze" - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w opisie prognozy pogody na najbliższe siedem dni. Pomimo nieprzyjemnej aury lokalnie temperatury w pierwszej części tygodnia wciąż będą dość wysokie. Znacznie chłodniej będzie jednak w nocy.

Niebo przesłonią ciemne chmury

Pierwsza część tygodnia będzie pochmurna i deszczowa w wielu miejscach. W poniedziałek na południu i miejscami na zachodzie pojawią się burze z ulewami i lokalnym gradem, które najsilniejsze będą na Podhalu i w Tatrach. Przy tym miejscami na wschodzie termometry pokażą do 27 stopni.

Wtorek będzie podobny i w przeważającej części kraju znów zrobi się pochmurnie, a rozpogodzeń można się spodziewać tylko na północy. W wielu miejscach przelotnie popada, zaś na wschodzie znowu zagrzmi. Podczas burz w tym rejonie może też padać grad, a wiatr w porywach osiągać do 65 km/h.

Zobacz również:

W poniedziałek na południu i w centrum Polski trzeba się liczyć z silnymi burzami. Najtrudniejsza sytuacja zapanuje na południu Małopolski
Polska

Wymagający początek tygodnia. W jednym rejonie burze będą najsilniejsze

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W ciągu dnia będzie od 21 do 24 stopni Celsjusza. W nocy trzeba zaś uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, które mogą wystąpić na południu i zachodzie Polski.

    Pochmurna i nieprzyjemna pogoda utrzyma się także w środę. Przelotnego deszczu można się tego dnia spodziewać głównie na wschodzie i na terenach podgórskich. Burze skupią się na północnym zachodzie. Zrobi się nieco cieplej niż we wtorek: będzie od 21 do 25 stopni, choć na terenach podgórskich nie będzie więcej niż 19-21 st. C.

    Kolorowa mapa meteorologiczna Europy Zachodniej z zaznaczonymi intensywnymi opadami deszczu, głównie nad północną Francją oraz Beneluksem i Niemcami, przedstawiona w formie graficznej prognozy pogodowej na wskazaną datę.
    Środa będzie deszczowa i burzowa, szczególnie na zachodzie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

    Noce zrobią się bardzo chłodne, szczególnie na terenach podgórskich. W tych rejonach po zmroku i przy niewielkim zachmurzeniu temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza.

    Lekkie ocieplenie, aura bez poprawy

    Kolejne dni nie przyniosą większej poprawy w pogodzie. W czwartek z zachodu na wschód stopniowo będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne, a na południu znowu zagrzmi.

    Choć tam, gdzie spadnie deszcz, będzie chłodno i temperatury wyniosą od 17 do 20 stopni, na krańcach wschodnich będzie tylko kilka stopni poniżej progu upałów - w najcieplejszych godzinach dnia do 27 st. C. W reszcie kraju temperatury wyniosą od 21 do 24 stopni. Trzeba będzie uważać na mocniejszy wiatr na wschodzie - tam w porywach powieje do 65 km/h.

    Kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowo-Wschodniej pokazująca prognozę opadów deszczu z wyraźnie zaznaczonymi obszarami o różnej intensywności opadów, szczególnie mocne opady widoczne na północnym wschodzie.
    Druga połowa tygodnia nie przyniesie poprawy. W ciągu dnia będzie deszczowo i burzowo w wielu miejscachWXChartsmateriał zewnętrzny

    Piątek zapowiada się na kolejny pochmurny dzień, jednak od zachodu będą stopniowo postępować rozpogodzenia. Najgorszej aury można się spodziewać w centrum i na wschodzie, gdzie będzie deszczowo oraz na południu, gdzie miejscami zagrzmi. Termometry pokażą od 22 do 25 stopni, choć na północnym wschodzie, wschodzie i na Wybrzeżu będzie wyraźnie chłodniej: 19-21 st. C. Tym razem wiatr będzie słaby i umiarkowany.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody. Gdzie jest burza? W części Polski zagrzmi
    Polska

    Burze pozostaną w Polsce. W części kraju zagrzmi, wydano ostrzeżenia

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Końcówka tygodnia z chłodnym akcentem

      Na poprawę w weekend nie ma co liczyć. Sobota i niedziela cały czas będą pochmurne i deszczowe. Koniec tygodnia będzie też wyraźnie chłodniejszy niż jego pierwsza część.

      W sobotę nieco lepiej będzie na północy, gdzie nastąpią przejaśnienia, jednak na południe wrócą burze, a na północy, południu i zachodzie będzie padać deszcz. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie: około 17 stopni. Wyraźnie cieplej będzie tylko na południowym wschodzie: do 25 st. C.

      Druga połowa weekendu będzie równie nieprzyjemna, ale też chłodniejsza, W wielu miejscach w niedzielę popada deszcz, który najsilniejszy będzie na północy. Na południu znowu może zagrzmieć. W ciągu dnia w większości kraju będzie od 15 do 20 stopni, a jedynie na południowym wschodzie zrobi się nieco cieplej: do 23 stopni Celsjusza.

      Mapa temperatury powietrza na terenie Polski z ukazaniem wartości w stopniach Celsjusza na różnych obszarach, wyraźne zróżnicowanie termiczne od chłodniejszych regionów centrum po cieplejsze obszary na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
      Niedziela zapowiada się na chłodny dzień, z temperaturami do 23 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

      Zobacz również:

      W środę znowu może zrobić się upalnie - prognozuje IMGW. Pierwsza połowa września będzie zdecydowanie gorętsza od średniej wieloletniej
      Polska

      Upał jeszcze wróci. W prognozach wyróżnia się konkretny dzień

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski

      -----

      Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" po zatrzymaniu Polaka: Białoruskie służby to odczująPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze