W skrócie Zjednoczony blok prawicowy mógłby liczyć na 46,6 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 242 mandaty w Sejmie.

Koalicja 15 października wraz z partią Razem uzyskałaby łącznie 218 mandatów, co nie wystarczyłoby do utworzenia rządu.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało w badaniu United Surveys historycznie najniższe poparcie, które wyniosło 15,5 proc.

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W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie portalu Wirtualna Polska zapytano Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby w wyborach parlamentarnych wzięły udział dwa duże bloki wyborcze.

Z badania wynika, że najwięcej Polaków oddałoby głos na zjednoczony blok prawicowy, w skład którego weszłyby Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Na taki sojusz głos oddałoby 46,6 proc. ankietowanych, co przełożyłoby się na 242 mandaty, czyli większość parlamentarną.

Koalicja 15 października, w skład której wchodzą Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 oraz Nowa Lewica mogłaby liczyć natomiast na 41,3 proc. głosów, czyli 212 mandatów.

Do żadnego z bloków nie należy partia Razem, która uzyskałaby 5,8 proc. głosów, co dałoby jej 6 mandatów. Nawet gdyby przyłączyła się ona do Koalicji 15 października, to miałyby one wspólnie 218 mandatów, czyli nadal o 13 za mało, by móc sformułować rząd większościowy.

Sondaż. PiS z rekordowo niskim poparciem

Sondaż pokazuje, że dla Prawa i Sprawiedliwości budowa wspólnej listy z Rozwojem Plus, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej może być jedyną możliwością powrotu do władzy. W ostatnim badaniu opinii publicznej partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała bowiem najniższe poparcie w historii - 15,5 proc.

Liderem sondaży pozostaje natomiast Koalicja Obywatelska, którą w tym samym badaniu wskazało 30 proc. głosujących. Mimo to nie mogłaby ona liczyć na większość w parlamencie, a utworzenie koalicji byłoby trudne, bowiem zarówno PSL jak i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaże wskazują, że decydującą rolę w formowaniu przyszłego rządu może odegrać Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Mogłaby ona bowiem liczyć na 6,1 proc. poparcia, czyli 23 mandaty i to od tego, czy weszłaby ona w koalicję i z kim mogłoby zależeć to, która strona uzyska większość.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6-9 listopada 2026 r., metodą mix-mode online oraz standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CAWI i CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Przy przeliczaniu mandatów wykorzystano metodę prof. Jarosława Flisa.



