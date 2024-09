Jednoznaczne stanowisko Sejmu. Projekt przyjęty przez aklamację

"Uznajemy za nasz obowiązek obronę zapisanych w Konwencji praw, m.in. prawa dziecka do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką, jak również prawa do zachowania tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych. Stanowczo sprzeciwiamy się łamaniu międzynarodowych regulacji przez systemowe działania rosyjskich władz , w tym prezydenckie dekrety ułatwiające adopcję dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i nadawanie im rosyjskiego obywatelstwa" - brzmi treść uchwały.

Uchwała ws. uprowadzeń ukraińskich dzieci. "Haniebny zamach"

"O prawa ukraińskich dzieci walczymy także na arenie międzynarodowej, m.in. uczestnicząc w pracach międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci. Wzywamy społeczność międzynarodową do udziału w tej i innych inicjatywach, mających na celu powrót ukraińskich dzieci do domów" - apelują posłowie. Wezwano również do zaprzestania uprowadzeń i powrotu dzieci do swojej ojczyzny.