Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ w piątek - przekazał wcześniej premier Donald Tusk.

Spotkanie odbyło się tego samego dnia po południu. Notę protestacyjną w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski pocisku manewrującego, wręczył przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej podsekretarz stanu Robert Kupiecki - wyjaśnił rzecznik resortu Maciej Wewiór. Urzędnik zdradził też, co usłyszał dyplomata od polskich władz.

"Jednoznaczne potępienie". Zakończyła się wizyta ambasadora Rosji w siedzibie MSZ

- Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli - powiedział Wewiór na briefingu prasowym po zakończeniu spotkania.

- Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz NATO jest nie do przyjęcia - dodał.

- Tu chciałbym zaznaczyć, że działamy w bardzo bliskiej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami i są podejmowane wszelkie kroki w celu zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej, ale również naszej granicy - wyjaśnił Wewiór.

W trakcie briefingu padło pytanie o niedawne słowa premiera Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego o możliwe rosyjskie ataki i prowokacje. Dziennikarze zapytali, czy wtargnięcie rosyjskiej rakiety na polskie terytorium było tego typu działaniem.

- To co rząd komunikuje bardzo jasno w mediach (...) to jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że oni mogą chcieć, próbować robić tzw. działania pod fałszywą flagą - wyjaśnił Wewiór.

- Wiemy i będziemy wiedzieć, jeśli takie działania będą planowane - zapewnił.

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