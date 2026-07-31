"Jednoznaczne potępienie". Zakończyła się wizyta ambasadora Rosji w MSZ
Ambasador Rosji Gieorgij Michno otrzymał notę protestacyjną - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór po tym, jak resort wezwał przedstawiciela dyplomatycznego Kremla. - Usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie działań uderzających w bezpieczeństwa suwerennego państwa - wyjaśnił urzędnik.
Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ w piątek - przekazał wcześniej premier Donald Tusk.
Spotkanie odbyło się tego samego dnia po południu. Notę protestacyjną w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski pocisku manewrującego, wręczył przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej podsekretarz stanu Robert Kupiecki - wyjaśnił rzecznik resortu Maciej Wewiór. Urzędnik zdradził też, co usłyszał dyplomata od polskich władz.
"Jednoznaczne potępienie". Zakończyła się wizyta ambasadora Rosji w siedzibie MSZ
- Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli - powiedział Wewiór na briefingu prasowym po zakończeniu spotkania.
- Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz NATO jest nie do przyjęcia - dodał.
- Tu chciałbym zaznaczyć, że działamy w bardzo bliskiej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami i są podejmowane wszelkie kroki w celu zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej, ale również naszej granicy - wyjaśnił Wewiór.
W trakcie briefingu padło pytanie o niedawne słowa premiera Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego o możliwe rosyjskie ataki i prowokacje. Dziennikarze zapytali, czy wtargnięcie rosyjskiej rakiety na polskie terytorium było tego typu działaniem.
- To co rząd komunikuje bardzo jasno w mediach (...) to jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że oni mogą chcieć, próbować robić tzw. działania pod fałszywą flagą - wyjaśnił Wewiór.
- Wiemy i będziemy wiedzieć, jeśli takie działania będą planowane - zapewnił.
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