Bon turystyczny w 2023 - masz czas tylko do końca marca

To ostatnie chwile na wykorzystanie bonu turystycznego. Termin obowiązywania programu upływa 31 marca 2023. Rodziny wciąż mogą wykorzystać swoje bony turystyczne na krótki wypad, ale także na opłacenie zaliczki na tegoroczne wakacje. Ważne jest, żeby płatność została dokonana przed końcem tego miesiąca.

Bon turystyczny to dodatek, który można wykorzystać do opłacenia usług w obiektach z listy Polskiej Organizacji Turystycznej. Prawo do bonu mają osoby, które otrzymywały 500+ w chwili pojawienia się programu lub nabyły prawa do świadczenia na dziecko do 31 grudnia 2021 roku.

Ile wynosi bon turystyczny?

Wartość bonu turystycznego na każde dziecko to 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego - 1000 zł. Bon turystyczny można wykorzystywać wielokrotnie, nie trzeba od razu wydawać całej kwoty.

W hotelach i innych obiektach można często dokonywać płatności łączonej — część należności opłacamy wtedy kartą lub gotówką, a część określoną kwotą z bonu.

Gdzie wykorzystać bon turystyczny?

Bon turystyczny można wykorzystać we wszystkich miejscach świadczących usługi noclegowe, a więc w hotelach, hostelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, campingach czy w gospodarstwach agroturystycznych. Zgodnie z ustawą:

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o usługach hotelarskich

W przypadku usług hotelowych, a właściwie noclegowych, płatność musi zawierać przynajmniej jeden nocleg, wtedy możemy płacić bonem za posiłki w hotelowej restauracji czy wizyty w spa.

Bonem turystycznym możemy jeszcze także opłacić zaliczki na atrakcje dla dzieci takie jak zielona szkoła, obozy harcerskie, kolonie czy wyjazdy sportowe.

Aktywacja bonu turystycznego krok po kroku

Zanim przystąpimy do płatności, musimy aktywować bon turystyczny. Warto zrobić to przed wizytą w hotelu czy w momencie opłacania zaliczki, ponieważ proces może zająć kilka minut. Żeby aktywować bon turystyczny, należy zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aktywować bon i poczekać na maila z kodem obsługi płatności.

Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję zapewnioną przez ZUS. Nie należy tylko zwracać uwagi na zapis o terminie na wykorzystanie bonu upływającym 31 marca 2022. To nieaktualny zapis, gdyż czas na wykorzystanie bonu został wydłużony.

Zdjęcie Infografika ilustrująca proces aktywacji bonu turystycznego. Możesz go wykorzystać tylko do końca marca 2023. / gov.pl / materiały prasowe

Do aktywacji bonu turystycznego nie jest wymagane wypełnienie ani dostarczenie żadnych dokumentów. Nie trzeba też informować ZUS o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu bonu turystycznego przed 31 marca 2023 roku.

