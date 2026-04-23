Jedno zjawisko położy się cieniem na ciepłym dniu. 60 km/h na nizinach

Jakub Wojciechowski

Pogoda będzie łagodna, ale z wyjątkami. Czwartek zapowiada się na kolejny z serii cieplejszych dni, z temperaturami zbliżającymi się do poziomu 20 stopni Celsjusza. Temperaturę odczuwalną może jednak obniżyć silniejszy wiatr, na który trzeba uważać na wschodzie kraju. Najsilniejsze porywy zanotujemy w górach.

Silny wiatr na wschodzie Polski. W czwartek porywy w tej części kraju osiągną 60 km/h - prognozuje IMGW
W czwartek na wschodzie Polski trzeba się przygotować na silniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h - informuje IMGWanmbph/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po chłodnym początku tygodnia teraz mamy do czynienia z wyraźnie cieplejszym okresem. W czwartek od rana temperatury w całym kraju są dodatnie: o godz. 7:00 w najchłodniejszej Jeleniej Górze było 1,1 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia praktycznie wszędzie temperatury będą dwucyfrowe.

Pogoda bez nieprzyjemnych niespodzianek. Wyjątkiem będzie wiatr

W czwartek nasz kraj znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z północno-zachodniej Europy, więc pogoda będzie przyjazna i spokojna.

Więcej chmur pojawi się miejscami na południu i w centrum, a na krańcach południowych może przelotnie popadać słaby deszcz. W Karpatach trzeba też liczyć się z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

W wielu miejscach w ciągu dnia będzie słonecznie a termometry pokażą od 11-12 stopni na Wybrzeżu i północnym wschodzie, do nawet 17-18 st. C na zachodzie oraz południowym zachodzie.

mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury; zachodnia część kontynentu, szczególnie Francja, Hiszpania i Anglia, wyróżniają się intensywną czerwoną barwą oznaczającą znaczny wzrost temperatury względem normy, podczas gdy wschodnia część Europy, ...
Dzień będzie dość ciepły: miejscami tylko kilku stopni zabraknie do 20 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Wyraźnie chłodniej będzie na Helu, gdzie synoptycy spodziewają się maksymalnie około 9 stopni.

Temperaturę odczuwalną miejscami obniży silniejszy wiatr, który na wschodzie, południu i w centrum może w porywach osiągać do 60 km/h.

Mapa Polski z oznaczeniem siły porywów wiatru według skali kolorów, gdzie zachodnie części kraju charakteryzują się słabszym wiatrem (kolory zielone), a wschodnie i południowo-wschodnie regiony wyróżniają się silnymi porywami (kolory żółte, pomarańczow...
We wschodniej Polsce można się spodziewać najsilniejszych podmuchów wiatru, dochodzących do 60 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

Najmocniej powieje w górach: wysoko w Sudetach porywy osiągną 65, a w Karpatach do 80 km/h.

Agata Sucharska

Pogoda wyraźnie podzieli nasz kraj. Na zachodzie warunki będą korzystne lub obojętne, podczas gdy na wschodzie - tam, gdzie powieje mocniejszy wiatr - pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

mapa Polski podzielona na strefy użyteczności gleb z dominującymi kolorami: zielony po stronie zachodniej, przechodzący w biel, następnie róż i czerwony na wschodzie; legenda wyjaśniająca znaczenie kolorów i symboli literowych dotyczących biologicznej ...
Warunki na zachodzie w ciągu dnia będą wyraźnie korzystniejsze niż na wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca trzeba będzie uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Lokalne przymrozki do -2 st. C mogą się pojawić na północy kraju, w pozostałych miejscach będzie od zera do 5 stopni.

Jakub Wojciechowski

