Jedno z największych świadczeń z ZUS. Czy cukrzyk może się o nie ubiegać?

Klaudia Kuryśko

Od 792 do ponad 4300 zł miesięcznie. To kwoty przysługujące od marca w ramach świadczenia wspierającego. Czy osoba chorująca na cukrzycę może ubiegać się o pomoc finansową z programu? Wyjaśniamy.

Część osób może otrzymać świadczenie wspierające w wysokości nawet ponad 4300 zł miesięcznie

Spis treści:

  1. Komu przysługuje świadczenie wspierające?
  2. Świadczenie wspierające - ile wyniesie od marca 2026 roku?
  3. Czy cukrzyca uprawnia do świadczenia wspierającego?
  4. Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest przyznawane osobom niepełnosprawnym zgodnie z poziomem potrzeby wsparcia. Od 1 marca 2026 roku obywatele mierzący się z przewlekłymi chorobami mogą otrzymać od 792 zł do 4353 zł miesięcznego wsparcia. 

Od stycznia tego roku świadczenie przysługuje większej liczbie Polaków, ale i tak nie wszyscy z ustalonym stopniem niepełnosprawności, je otrzymają, gdyż samo zaświadczenie nie uprawia do wypłaty, a liczy się punktacja WZON.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające nie jest automatycznie przyznawane wszystkim obywatelom, u których stwierdzono stopień niepełnosprawności. W praktyce przysługuje tylko osobom, które otrzymały od 70 do 100 punktów w ocenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Dodatek ten był wprowadzany etapami: w 2024 roku dotyczył osób, które miały od 87 do 100 punktów, natomiast w 2025 roku było to od 78 do 100 punktów. W styczniu 2026 roku ponownie zmieniono próg, sprawiając, że więcej osób może skorzystać z dodatku.

Niemniej jednak, tak jak wspomnieliśmy, samo orzeczenie o niepełnosprawności nie jest gwarantem wypłaty. W szczególności w przypadku stopnia lekkiego lub umiarkowanego świadczenie może nie przysługiwać - wszystko zależy od punktacji WZON.

Poza samą punktacją należy spełnić również dwa inne warunki, aby ZUS wypłacił świadczenie:

  • ukończyć 18. rok życia;
  • mieszkać w Polsce.

Co ważne, nawet po spełnieniu wymogów dotyczących wieku, miejsca zamieszkania i liczby punktów, niektóre osoby mogą nie otrzymać przelewu z ZUS. Dotyczy to wszystkich, którzy na stałe przebywają w domach pomocy społecznej (DPS). Poza tym dodatku tego nie wyłącza się z dochodu przy ustalaniu niektórych świadczeń z pomocy społecznej - czasami przekłada się to na wyższe kwoty, np. za usługi opiekuńcze.

    Świadczenie wspierające - ile wyniesie od marca 2026 roku?

    Wysokość świadczenia wspierającego liczona jest na podstawie wysokości renty socjalnej, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł (po waloryzacji ma poziomie 5,3 proc.) i zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia przez WZON. Kwoty prezentują się następująco:

    • od 100 do 95 pkt - przysługuje 4353 zł (220 proc. renty socjalnej);
    • od 94 do 90 pkt - przysługuje 3562 zł (180 proc. renty socjalnej);
    • od 89 do 85 pkt - przysługuje 2375 zł (120 proc. renty socjalnej);
    • od 84 do 80 pkt - przysługuje 1583 zł (80 proc. renty socjalnej);
    • od 79 do 75 pkt - przysługuje 1188 zł (60 proc. renty socjalnej);
    • od 74 do 70 pkt - przysługuje 792 zł (40 proc. renty socjalnej).

    Osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia mogą liczyć na przelew rzędu ponad 52 tys. rocznie. Co istotne, świadczenie to może być wypłacane równolegle z innymi dodatkami z ZUS np. dodatkiem pielęgnacyjnym. Pieniądze są wypłacane jedynie na rachunek bankowy. Świadczenie wspierające jest również zwolnione z podatku dochodowego. Poza tym nie może ono zostać zajęte przez komornika.

    Czy cukrzyca uprawnia do świadczenia wspierającego?

    W kontekście chorób uprawniających do pobierania świadczenia czasami pojawia się pytanie dotyczące cukrzycy. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", kluczowy w tym przypadku jest wpływ choroby na funkcjonowanie, a nie samo posiadanie orzeczenia.

    Jeśli pacjent ma cukrzycę pod kontrolą, liczba otrzymanych punktów będzie niska, co automatycznie będzie oznaczać brak świadczenia. W sytuacji utrudnień, np. powikłania cukrzycowe, pomoc osób trzecich, czy problemy z poruszaniem się - świadczenie może zostać przyznane.

      Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

      Świadczenie wspierające nie jest przyznawane automatycznie, aby je otrzymać należy złożyć wniosek do ZUS. Osoby ubiegające się o ten dodatek muszą uzyskać decyzję od WZON, na której określony zostanie poziom potrzeby wsparcia.

      W przypadku punktacji uprawniającej do świadczenia należy złożyć wniosek do ZUS. Co ważne, należy trzymać się takiej kolejności - wniosek do ZUS bez decyzji WZON nie zostanie rozpatrzony.

      Wniosek o świadczenie wspierające można składać tylko drogą elektroniczną m.in. przez portal PUE ZUS. Z menu bocznego należy rozwinąć "Świadczenia wspierające" i wybrać "Wniosek o świadczenie wspierające". Następnie uzupełnić zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami. Poza tym istnieje możliwość złożenia go przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

      Do wniosku nie trzeba dołączać skanu decyzji wydanej przez WZON - wystarczy podać jej numer.

