Jedno z największych miast nad przepaścią. "Lata życia na kredyt"

Sytuacja finansowa Krakowa jest dramatyczna. Do końca roku zadłużenie miasta ma wynieść 7,5 mld zł. To tyle ile trzeba by zapłacić za zakup stu pociągów Pendolino. Choć dług to w dużej mierze pokłosie wieloletnich rządów Jacka Majchrowskiego i prowadzonej przez niego polityki "życia na kredyt", to swój udział w pogłębianiu tego problemu ma nowy prezydent, Aleksander Miszalski.