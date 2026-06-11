Czwartkowy poranek był pochmurny i deszczowy w praktycznie całej Polsce, jednak burze skupiły się na wschodnich i północno-wschodnich rejonach kraju i tam obowiązywały żółte alerty. Teraz groźne zjawiska na wschodzie już zanikły, jednak nadchodzą kolejne - tym razem na zachodzie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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"Dość liczne komórki" na zachodzie. Nowe ostrzeżenia

"Burze związane ze strefą, która obejmowała wschodnią Polskę, przemieściły się już poza granice kraju i dziś nie są już tam spodziewane" - podkreślili eksperci IMGW w komunikacie. Pogoda zaczyna się jednak psuć na przeciwległym krańcu Polski.

Po południu "dość liczne komórki konwekcyjne" zaczęły się tworzyć miejscami na zachodzie. Burzowa strefa rozciąga się od rejonu Golczewa w województwie zachodniopomorskim po okolice Babimostu w województwie lubuskim.

Dość silne burze notuje się także w rejonie Nowogardu i Maszewa. Tam intensywniej pada deszcz i suma opadów może wynieść do około 15 litrów wody na metr kwadratowy, do tego "prawdopodobne są również opady drobnego gradu" - informuje IMGW. Podczas burz wiatr osiąga w porywach do 65 km/h.

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Grzmi również w rejonie Darłowa i Krzyża Wielkopolskiego. Kolejne godziny mogą być wymagające w wielu innych rejonach zachodniej Polski. Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które obejmują województwa:

zachodniopomorskie ;

lubuskie ;

zachodnią i południową część dolnośląskiego.

Powyższe ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 20:00.

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Burze na zachodzie nie oznaczają, że w reszcie kraju będzie wyraźnie lepiej. W wielu miejscach wciąż pada deszcz, miejscami dość intensywnie. Kolejne godziny również nie będą przyjemne.

Burzowa seria utrzyma się w piątek. Zagrzmi znów na wschodzie

Burze na zachodzie mogą potrwać jeszcze przez kilka nocnych godzin, jednak z czasem zanikną. W piątek jednak dość szybko pojawią się kolejne - tym razem we wschodniej Polsce.

Pocieszający będzie fakt, że piątkowe burze będą nieco słabsze - na tyle, że IMGW nie planuje wydać z tego powodu ostrzeżeń pogodowych.

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Burzowo może się zrobić przede wszystkim we wschodniej połowie kraju oraz miejscami w centrum i na północy. Burze przyniosą opady deszczu sięgające 15 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalnie drobny grad o średnicy poniżej 2 cm i porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

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