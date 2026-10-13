Jedna zmiana i będą kłopoty ze świadczeniem. ZUS z ważnym apelem

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

ZUS apeluje do rodziców, którzy pobierają świadczenie wychowawcze na swoje pociechy, aby pilnowali jednej kwestii - zmiany rachunku bankowego. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne złożenie wniosku na 800 plus. W jakim terminie powinno się go wysłać? Wyjaśniamy.

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ZUS przypomina o konieczności ponownego złożenia wniosku przy zmianie rachunku WDnet123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. 30 dni na rozpatrzenie wniosku. ZUS przypomina
  2. Kiedy standardowo należy składać wnioski na nowy okres świadczeniowy?
  3. Ile czasu na złożenie wniosku mają rodzice noworodków?

Świadczenie 800 plus jest wypłacane przez ZUS w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Zatem zmiana konta wiąże się z koniecznością złożenia nowego wniosku.

30 dni na rozpatrzenie wniosku. ZUS przypomina

W najnowszej informacji ZUS przypomina, że nie powinno się z tym czekać do ostatniej chwili, ponieważ urząd ma 30 dni na rozpatrzenie przesłanego wniosku. "Zmieniasz konto bankowe? Pamiętaj o nowym wniosku o 800 plus" - czytamy w komunikacie.

W nowym wniosku należy zawrzeć wszystkie niezbędne do jego przyznania dane oraz podać nowy rachunek bankowy. Informacje o rozpatrzeniu wniosku będzie można zobaczyć na portalu eZUS.

Warto także pamiętać, że rodzice mieszkający w krajach członkowskich UE/EFTA mają prawo do otrzymywania świadczenia na rachunek, który jest prowadzony w tym państwie. Wnioski o 800 plus można składać tylko online, np. za pomocą eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Kiedy standardowo należy składać wnioski na nowy okres świadczeniowy?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny i wypłacane jest co miesiąc w wysokości 800 zł.

Prawo do niego mają przede wszystkim rodzice dziecka, ale także opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące dom dziecka.

800 plus przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Przesłanie formularza do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800 plus przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

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Ile czasu na złożenie wniosku mają rodzice noworodków?

Standardowy termin składania wniosków na nowy okres nie obowiązuje rodziców noworodków. Oni mają czas na złożenie dokumentów o 800 plus w ciągu pierwszych trzech miesięcy od urodzenia dziecka - wtedy też otrzymują pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Co więcej, ZUS przypomina, że trzymiesięczny termin obowiązuje również w przypadku przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.

Źródło: zus.pl

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